Uzmanlara göre hamilelik sırasında yaşanan sinirsel değişimler, annelerin bebeklerinin ihtiyaçlarını daha hızlı fark etmelerine yardımcı oluyor. Araştırmalar anne adaylarının özellikle yüz ifadelerini okuma ve duygusal sinyalleri algılama konusunda daha hassas hale geldiğini gösteriyor. Korku, üzüntü veya stres gibi ifadeleri ayırt etme becerisinin güçlenmesi bebeğin ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verilmesini sağlayabiliyor. Bilim insanları ayrıca anne-bebek bağının güçlenmesinde de bu beyin değişimlerinin önemli rol oynadığını düşünüyor.

Sinirsel değişimler, annelerin bebeklerinin ihtiyaçlarını daha hızlı fark etmelerine ve duygusal sinyalleri algılamalarına yardımcı oluyor.

Hamilelik sırasında östrojen ve progesteron gibi hormonların seviyeleri olağanüstü biçimde yükseliyor. Uzmanlar bu hormonların yalnızca bedeni değil beyni de yeniden yapılandırdığını belirtiyor. Araştırmacılara göre hormonlar beynin annelik sürecine uyum sağlaması için adeta bir "heykeltıraş" gibi çalışıyor. Duygusal işleme, dikkat ve sosyal bağ kurma mekanizmaları bu süreçte yeniden düzenleniyor.

Hamilelikte artan hormon seviyeleri, beynin annelik sürecine uyum sağlaması için yeniden yapılandırılmasına neden oluyor.

Bilim insanları hamilelikte başlayan bazı beyin değişimlerinin doğumdan yıllar sonra bile devam edebildiğini söylüyor. Bazı araştırmalar annelik sonrası dönemde beynin belirli bölgelerinde gençleşme belirtileri görüldüğünü öne sürüyor. Özellikle sosyal biliş ve empatiyle bağlantılı ağların doğum sonrası süreçte aktif kalabildiği belirtiliyor. Uzmanlar emzirme süresinin de bu nörolojik değişimlerin devam etmesinde etkili olabileceğini düşünüyor.

Değişim doğumdan sonra da devam ediyor

Hamilelikte başlayan beyin değişimleri, doğumdan sonra da devam edebilir ve sosyal bilişle empati ağlarının aktif kalmasını sağlayabilir.

Araştırmalar doğum sonrası depresyon için umut veriyor

Hamilelik beynine yönelik çalışmalar yalnızca nörobilim açısından değil anne sağlığı açısından da kritik önem taşıyor. Araştırmacılar beyindeki ve hormonlardaki değişimlerin daha iyi anlaşılmasıyla doğum sonrası depresyon riskinin daha erken tespit edilebileceğini düşünüyor. Özellikle yürütülen çalışmaların hangi annelerin daha yüksek risk taşıdığını belirlemede önemli rol oynayabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre anneliğe geçiş süreci yalnızca fiziksel değil aynı zamanda büyük bir nörolojik dönüşüm dönemi ve bu süreç hakkında çok daha fazla konuşulması gerekiyor.

Haber University of California, Santa Barbara, Yale University, Amsterdam University Medical Center ve Gregorio Marañón Hospital bünyesinde yürütülen nörobilim araştırmalarının verilerinden derlenmiştir.