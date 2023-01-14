PTT’den sosyal yardım alanlara müjde az evvel geldi! Değişti, e-Devlet’ten de yapılabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz...

Aile destek, doğal gaz, elektrik ve diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT'nin yanı sıra e-Devlet'ten de işlemlerini halledebilecek. PTT'den yapılan açıklamaya göre, şirket yürüttüğü çalışmaları her geçen gün geliştirirken hizmetlerini de dijital ortama taşıyor. Böylece iş yerlerindeki yoğunluğun azalması ve müşterilerin zamandan tasarruf etmesi sağlanıyor. Bu kapsamda hak sahipleri, doğal gaz ve elektrik tüketim destekleri ile sosyal yardım ödemelerini e-Devlet üzerinden alabilmeye başlandı. İşte ayrıntılar...