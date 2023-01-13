Bakan Kurum Turkuvaz Medya’da düzenlenen Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde tarihi duyurdu: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hizmete açılıyor!

Kurum, "Sadece çevresel bir sorunla değil, bir taraftan da ekonomi, kalkınma sorunuyla birlikte yaşadığımızı artık tüm açıklığıyla anlamak zorundayız. İklim krizi noktasında, insanın hem mağdur hem fail, hem maktul hem suçlu olduğunu bilmek durumundayız. Ellerini yıkarken nehre doğru eğilen, nehrin suyunu bile dışarı akıtarak israf etmekten kaçınan insanoğlu, bu durumdan nasıl bir tüketim ve israf canavarına dönüştüğünü sorgulamalıdır." diye konuştu.