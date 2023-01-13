Bakan Kurum Turkuvaz Medya'da düzenlenen Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde tarihi duyurdu: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi hizmete açılıyor!
Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi dergisi İnbusiness tarafından Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi ve Ödül Töreni"nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçelerinin en büyüğünü de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak nisan ayında bitirerek, vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "En kısa zamanda kanunumuzu da Meclisimizden geçireceğiz ve yaptığımız her konutu, iklime duyarlı, enerji verimli ve yüzde yüz sıfır atık hassasiyetiyle inşa edeceğiz." dedi.
Turkuvaz Medya Grubu'nun ekonomi dergisi İnbusiness tarafından Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştirilen "Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi ve Ödül Töreni"nde konuşan Bakan Kurum, şehirlerin günümüzde küresel kirliğin yüzde 75'inden mesul olduğunu söyledi.
Kurum, "Sadece çevresel bir sorunla değil, bir taraftan da ekonomi, kalkınma sorunuyla birlikte yaşadığımızı artık tüm açıklığıyla anlamak zorundayız. İklim krizi noktasında, insanın hem mağdur hem fail, hem maktul hem suçlu olduğunu bilmek durumundayız. Ellerini yıkarken nehre doğru eğilen, nehrin suyunu bile dışarı akıtarak israf etmekten kaçınan insanoğlu, bu durumdan nasıl bir tüketim ve israf canavarına dönüştüğünü sorgulamalıdır." diye konuştu.