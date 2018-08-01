PKKlı kalleşler çocukları hedef alıyor! Son kurbanları 11 aylık Bedirhan oldu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere yurdun dört bir yanında düzenledikleri saldırılarla halka korku salma amacı güden PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerini hedef alan hain eylemlerinin yanı sıra sivilleri de katletmekten uzak durmadı.