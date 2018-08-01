PKKlı kalleşler çocukları hedef alıyor! Son kurbanları 11 aylık Bedirhan oldu

PKK'lı kalleşler çocukları hedef alıyor! Son kurbanları 11 aylık Bedirhan oldu
Bölge halkına korku salmak için gerçekleştirdiği kanlı eylemleriyle yüzlerce çocuğu katleden, çok sayıda çocuğu da yaralayan veya sakat bırakan terör örgütü PKK'nın son kurbanı 11 aylık Bedirhan oldu.
1 Ağustos 2018 Çarşamba, 14:23:20 Güncelleme: 16:46:59
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 1993'te PKK'lı teröristlerin okul bahçesinde kurşuna dizdiği 13'ü çocuk 22 kişi arasında bulunan 3 yaşındaki Serkan Erdem'in bedeni kurşunlanmış fotoğrafı, terörün acımasız yüzünü dünya kamuoyuna gösterdi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan da bu katliamdan sonra "bebek katili" olarak hafızalara kazındı.
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