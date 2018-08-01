Eğitimini tamamlayan özel harekatçılar yemin etti
Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 330 özel harekat polisi adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.
"MİLLETİMİZİN ÇEKTİĞİ ACILARI UNUTMAYIN"
Türkiye'nin çok kritik bir dönemden geçtiğini vurgulayan Varol, şunları belirtti:
"Hizmetinizi yaparken devletiniz ve milletinizin dışında hiçbir şeyi önceliğinize koymayacağınızı biliyorum. Bizler sizlerle çalışmaktan gurur duyuyoruz. Daha dün astsubay eşini ziyaretten dönen bir hanım kardeşimizi ve onun 11 aylık bebeğini bu hain terör örgütü şehit etti. Henüz ailesine bir çok sevinci yaşatmamış 11 aylık bir çocuktan bahsediyoruz. Sizler, böyle karaktere sahip, böyle adi terör örgütleriyle mücadele edeceksiniz. Lütfen buna hazırlıklı olun ve hiçbir zaman bizim milletimizin çektiği acıları unutmayın."
"İNLERİNE GİRECEKSİNİZ, BALYOZ OLUP BU ŞER ODAKLARININ KAFALARINI EZECEKSİNİZ"
Özel Harekat Polisi olarak görev yapmanın kolay bir iş olmadığını dile getiren Gül, şunları kaydetti:
"Çünkü, devletimizin, milletimizin, birlik beraberliğini ve huzurunu bozma adına oluşan, şer odakları terör örgütleri, organize suç örgütleri ile hain yapılanmalara yönelik zor ve meşakkatli görevler üsleneceksiniz. Sizler, aziz milletimizin ve anne babalarımızın bağrına kor ateş düşüren ve milletimizi, devletimizi hedef alan bu şer odakları ile mücadele edeceksiniz. Bu mücadelenizde, çağlayan olup bağrımıza düşürülen kor ateşi söndüreceksiniz, inlerine gireceksiniz, balyoz olup bu şer odaklarının kafalarını ezeceksiniz, kılıç olup kellelerini alacaksınız. Milletimiz ve devletimizin huzur ve bekasını hedef alan bu şer odakları ile mücadelede hiçbir zaman acizlik göstermeyeceksiniz."
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