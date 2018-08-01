Eğitimini tamamlayan özel harekatçılar yemin etti

"MİLLETİMİZİN ÇEKTİĞİ ACILARI UNUTMAYIN"

Türkiye'nin çok kritik bir dönemden geçtiğini vurgulayan Varol, şunları belirtti:

"Hizmetinizi yaparken devletiniz ve milletinizin dışında hiçbir şeyi önceliğinize koymayacağınızı biliyorum. Bizler sizlerle çalışmaktan gurur duyuyoruz. Daha dün astsubay eşini ziyaretten dönen bir hanım kardeşimizi ve onun 11 aylık bebeğini bu hain terör örgütü şehit etti. Henüz ailesine bir çok sevinci yaşatmamış 11 aylık bir çocuktan bahsediyoruz. Sizler, böyle karaktere sahip, böyle adi terör örgütleriyle mücadele edeceksiniz. Lütfen buna hazırlıklı olun ve hiçbir zaman bizim milletimizin çektiği acıları unutmayın."