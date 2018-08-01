Hakkaride şehit anne ile bebeği için tören

Hakkari'de şehit anne ile bebeği için tören

Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından şehit Nurcan Karakaya ile geçen yıl 19 Ekim'de dünyaya gelen 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenazeleri, helikopterle Yüksekova ilçesine gönderildi. Şehit anne ve bebeği için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda da uğurlama töreni düzenlendi.

1 Ağustos 2018 Çarşamba, 13:35:14 Güncelleme: 13:46:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





