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Hakkari'de şehit anne ile bebeği için tören

Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından şehit Nurcan Karakaya ile geçen yıl 19 Ekim'de dünyaya gelen 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenazeleri, helikopterle Yüksekova ilçesine gönderildi. Şehit anne ve bebeği için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda da uğurlama töreni düzenlendi.

1 Ağustos 2018 Çarşamba, 13:35:14 Güncelleme: 13:46:57
Hakkari'de şehit anne ile bebeği için tören
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Hakkaride şehit anne ile bebeği için tören

Törene Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova 3'üncü Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Kokmaz, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Ak Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.

Hakkari'de şehit anne ile bebeği için tören
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Hakkaride şehit anne ile bebeği için tören

BEBEĞİNİN YASTIĞINI ELİNDEN BIRAKMADI

Acılı baba Astsubay Serkan Karakaya, Yüksekova'daki törene bebeğinin yastığı ile geldi. Karakaya'nın tören boyunca yastığını elinden bırakmaması yürekleri dağladı.

Hakkari'de şehit anne ile bebeği için tören
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Hakkaride şehit anne ile bebeği için tören

Törenin ardından şehit Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan'ın cenazeleri, uçakla memleketlerine uğurlandı.

Hakkari'de şehit anne ile bebeği için tören
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Hakkaride şehit anne ile bebeği için tören

Eşini ve oğlunu kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı babası Mustafa Karakaya teselli etmeye çalıştı.

Hakkari'de şehit anne ile bebeği için tören
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Hakkaride şehit anne ile bebeği için tören

ACILI BABANIN İLK SÖZLERİ: VATAN SAĞ OLSUN

Törendeki hareketiyle herkesi ağlatan acılı babanın, olay sonrası kendisini arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Bakanım, karım oraya benim yanıma gelmek istedi çocukla beraber. Başımıza böyle bir iş geldi. Vatan Sağ olsun" dediği ortaya çıktı.

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