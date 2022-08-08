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Paranızı, özel bilgilerinizi, kredi kartınızı, şifrelerinizi çalıyor! Bu uygulamalar çok tehlikeli! Telefonunuzdan hemen silin!

İnternette gördüğünüz her uygulamayı telefonunuza indirmeyin. Masum gibi görünen ama aslında çok tehlikeli olan bir çok uygulama bulunuyor. Özellikle milyonlarca kişi fotoğraflarını düzenlemek için uygulamalar indiriyor. Ancak fotoğraflarınımı güzelleştireyim derken tüm özel bilgilerinizden olabilirsiniz. Peki bu uygulamalar hangileri? Telefonunuzdan hemen silin. İşte o uygulamalar...

08.08.2022 23:53 - Son Güncelleme: 08.08.2022 23:53
Paranızı, özel bilgilerinizi, kredi kartınızı, şifrelerinizi çalıyor! Bu uygulamalar çok tehlikeli! Telefonunuzdan hemen silin!

Bu uygulamaları kullananlar dikkat! Telefonunuzda yüklüyse tehlikedesiniz demektir. Hemen silinmesi gerekiyor. Google'a göre haberimizde liste halinde yer alan uygulamalardan birini kullanıyorsanız paranızı, özel bilgilerinizi, kredi kartınızı, şifrelerinizi kaptırabilirsiniz.

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Paranızı, özel bilgilerinizi, kredi kartınızı, şifrelerinizi çalıyor! Bu uygulamalar çok tehlikeli! Telefonunuzdan hemen silin!

Tüm telefon kullanıcılarını ilgilendiriyor. Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar tehlike saçıyor. İşte

Paranızı, özel bilgilerinizi, kredi kartınızı, şifrelerinizi çalıyor! Bu uygulamalar çok tehlikeli! Telefonunuzdan hemen silin!

Pro Camera Beauty

Fotoğraflarınıza özel efektler uygulayan bu uygulama hiç de adı gibi 'güzel' değil; fotoğraflarınızı çalan bir uygulama.

Paranızı, özel bilgilerinizi, kredi kartınızı, şifrelerinizi çalıyor! Bu uygulamalar çok tehlikeli! Telefonunuzdan hemen silin!

Cartoon Art Photo

Fotoğraflarınızı karikatürize eden bu uygulama da göründüğü kadar masum değil.

Paranızı, özel bilgilerinizi, kredi kartınızı, şifrelerinizi çalıyor! Bu uygulamalar çok tehlikeli! Telefonunuzdan hemen silin!

Emoji Camera

Fotoğraflara bolca efekt veren Emoji Camera, emojilerle fotoğraflarınızı süslüyor. Ama tehlike emojinin arkasında gizli.

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