20 bin lirayı 1 milyon TL yapabilirisiniz! Aylık 375 TL taksitle Ankara, Konya, Muğla'da İMARLI ARSA fırsatı! Milli Emlak'tan fatura öder gibi arsa alın!
Milli Emlak tarafından satılan arsalar uygun fiyatıyla büyük ilgi çekiyor. Ağustos ilanlarının yayınlanmasının ardından arsa sahibi olmak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. Milli emlak ilanları ve satılık ucuz hazine arazilerini sizler için derledik. İşte en uygun fiyatlı Milli Emlak ilanları...
Milli Emlak tarafından yayımlanan Ağustos ilanları büyük ilgi görüyor. Büyük şehirlerin birçoğunda yer alan ilanlardan özellikle Ankara, Konya, Muğla ve Eskişehir de yer alanlar aratılıyor. Milli Emlak sayesinde uygun fiyattan ve taksitle alacağınız birçok imarlı araziyi üzerine ev yaparak veya hobi bahçesi şeklinde değerlendirebilirsiniz. 10 bin liradan başlayan bu arazileri daha sonra milyon liralara satarak yatırım açısından da büyük kar edebilirsiniz. Son zamanlarda giderek popülerliğini arttıran Milli Emlak arazilerini sizler için derledik. İşte Milli Emlak ucuz satılık arsalar ve konu hakkında tüm detaylar...
375 TL TAKSİTLE MİLLİ EMLAK'TAN İMARLI ARSA NASIL ALINIR?
Milli Emlak vatandaşlara uygun fiyatlı araziler satabilmek için birçok uygulama sürdürmektedir. Taşınmazın yüzde 25'inin peşin olarak verilmesi halinde geriye kalan miktar 2 sene içerisinde ödenmek üzere 8 eşit taksite bölünüyor. Örneğin 4 bin liraya Konya Kulu ilçesinden imarlı arsa satın aldıysanız. Bin lira peşinat ödemenizin ardından geriye kalan tutarı 375 TL'ye ödeyebilirsiniz. Bu sayede aldığınız arazinin üzerine dilerseniz ev yapabilir dilerseniz hobi bahçesi oluşturabilirsiniz. Ayrıca üzerine ev yapılması halinde milyon liralar karşılığında arazinizi satmanız mümkün olacaktır. Bu sayede yatırım amaçlı olarak da oldukça karlı bir girişim olarak düşünülebilir.
- Taşınmaz No :42250100692
- Pafta / Ada / Parsel :K30a06a1b / 216 / 194
- İmar Durumu :İmarlı
- İmar Özellik Adı :18 Uygulama İmar Planına Tabi Alan
- İmar Tarihi :
- Yasal Dayanak :2886 / 45.
- Taşınmaz Yüzölçümü :122,86m2
- Hazine Hissesi :122,86 m2
- Satılacak Yüzölçümü :122,86 m2
- Toplam Tahmin Bedel :25.000,00
- Geçici Teminat Bedeli :5.000,00
- İhale Tarihi ve Saati :16.08.2022 11:40
- Taşınmaz No :42240110521
- Pafta / Ada / Parsel :M30-c-01-d-4-c / 195 / 2
- İmar Durumu :İmarlı
- İmar Özellik Adı :Konut Alanı
- İmar Tarihi :
- Yasal Dayanak :2886 / 45.
- Taşınmaz Yüzölçümü :948,34m2
- Hazine Hissesi :948,34 m2
- Satılacak Yüzölçümü :948,34 m2
- Toplam Tahmin Bedel :35.000,00
- Geçici Teminat Bedeli :10.000,00
- İhale Tarihi ve Saati :15.08.2022 09:40