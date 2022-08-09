Üniversite hastanesine 183 kamu personeli alımı başladı! KPSS’den 50 alana aylık 8 bin 533 TL maaş! 11 farklı kadroda iş fırsatı

Akdeniz Üniversitesi tarafından farklı kadrolarda toplamda 183 kamu personeli alınacağının belirtilmesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Diş hekimliği fakültesine, yapı işleri ve teknik daire başkanlığına, ziraat fakültesine, idari ve mali işler daire başkanlığına alınmak üzere toplam 183 kişi için başvurular başladı. İşte başvuru şartları ve konu hakkında merak edilenler...