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Haberler Güncel Üniversite hastanesine 183 kamu personeli alımı başladı! KPSS'den 50 alana aylık 8 bin 533 TL maaş! 11 farklı kadroda iş fırsatı

Üniversite hastanesine 183 kamu personeli alımı başladı! KPSS'den 50 alana aylık 8 bin 533 TL maaş! 11 farklı kadroda iş fırsatı

Akdeniz Üniversitesi tarafından farklı kadrolarda toplamda 183 kamu personeli alınacak. İş ilanlarında başvuru yapacak adaylar için en az 50 KPSS şartı bulunuyor. İşte başvuru şartları ve detaylar...

takvim.com.tr
09.08.2022 10:36 - Son Güncelleme: 09.08.2022 10:36
Üniversite hastanesine 183 kamu personeli alımı başladı! KPSS’den 50 alana aylık 8 bin 533 TL maaş! 11 farklı kadroda iş fırsatı

Akdeniz Üniversitesi tarafından farklı kadrolarda toplamda 183 kamu personeli alınacağının belirtilmesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Diş hekimliği fakültesine, yapı işleri ve teknik daire başkanlığına, ziraat fakültesine, idari ve mali işler daire başkanlığına alınmak üzere toplam 183 kişi için başvurular başladı. İşte başvuru şartları ve konu hakkında merak edilenler...

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Üniversite hastanesine 183 kamu personeli alımı başladı! KPSS’den 50 alana aylık 8 bin 533 TL maaş! 11 farklı kadroda iş fırsatı

ÜNİVERSİTE HASTANESİ KAMU PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylar başvurularını 12 Ağustos 2022 tarihi mesai bitimine kadar şahsen yapmak zorunda. Başvurular istenilen belgelerle beraber;

Üniversite hastanesine 183 kamu personeli alımı başladı! KPSS’den 50 alana aylık 8 bin 533 TL maaş! 11 farklı kadroda iş fırsatı

a) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Üniversite hastanesine 183 kamu personeli alımı başladı! KPSS’den 50 alana aylık 8 bin 533 TL maaş! 11 farklı kadroda iş fırsatı

b) Diş Hekimliği Fakültesinde yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Diş Hekimliği Fakültesi Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Üniversite hastanesine 183 kamu personeli alımı başladı! KPSS’den 50 alana aylık 8 bin 533 TL maaş! 11 farklı kadroda iş fırsatı

c) Ziraat Fakültesinde yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Ziraat Fakültesi Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

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