Üniversite hastanesine 183 kamu personeli alımı başladı! KPSS'den 50 alana aylık 8 bin 533 TL maaş! 11 farklı kadroda iş fırsatı
Akdeniz Üniversitesi tarafından farklı kadrolarda toplamda 183 kamu personeli alınacak. İş ilanlarında başvuru yapacak adaylar için en az 50 KPSS şartı bulunuyor. İşte başvuru şartları ve detaylar...
09.08.2022 10:36 - Son Güncelleme: 09.08.2022 10:36
Akdeniz Üniversitesi tarafından farklı kadrolarda toplamda 183 kamu personeli alınacağının belirtilmesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Diş hekimliği fakültesine, yapı işleri ve teknik daire başkanlığına, ziraat fakültesine, idari ve mali işler daire başkanlığına alınmak üzere toplam 183 kişi için başvurular başladı. İşte başvuru şartları ve konu hakkında merak edilenler...