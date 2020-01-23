Peş peşe gelen depremler sonrası herkes merak ediyor! 2020 Türkiye fay haritası nasıl görüntülenir?
Önce Manisa, ardından Ankara. Ve sonrasında pek çok ilde hissedilen depremler. Vatandaşlar internette Türkiye deprem haritasını araştırmaya başladı. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Türkiye fay hattı haritası AFAD ve MTA verileri ile kolayca görüntülenebiliyor. Başta İstanbul, Ankara ve Manisa'da yaşayan vatandaşlar olmak üzere herkes bölgeden fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, detayları kolayca öğrenebilecek. Peki, fay hattı nasıl sorgulama nasıl yapılır? İşte, 2020 yılının fay haritası görüntüleme sistemi hakkında detaylı bilgiler.
Fay hattı sorgulama ekranı, deprem sonrasında sarsıntı hisseden ya da deprem haberlerini okuduktan sonra muhitinde fay hattı bulunup bulunmadığını merak eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Fay hatları nereden geçiyor ve Türkiye fay hattı haritası sorgularına da cevap veren 2020 fay hattı sorgulama ekranı, internet üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, fay hattı sorgulama haritası nereden görüntülenir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...
TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI
Türkiye fay hattı haritası sorgulama ekranı, son depremlerin ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.
En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.
Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.
Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.
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