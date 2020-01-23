Peş peşe gelen depremler sonrası herkes merak ediyor! 2020 Türkiye fay haritası nasıl görüntülenir?

Önce Manisa, ardından Ankara. Ve sonrasında pek çok ilde hissedilen depremler. Vatandaşlar internette Türkiye deprem haritasını araştırmaya başladı. Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Türkiye fay hattı haritası AFAD ve MTA verileri ile kolayca görüntülenebiliyor. Başta İstanbul, Ankara ve Manisa'da yaşayan vatandaşlar olmak üzere herkes bölgeden fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, detayları kolayca öğrenebilecek. Peki, fay hattı nasıl sorgulama nasıl yapılır? İşte, 2020 yılının fay haritası görüntüleme sistemi hakkında detaylı bilgiler.

23.01.2020 15:29 - Son Güncelleme: 23.01.2020 15:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





