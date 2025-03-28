İBB soruşturmasında yeni detay! Gürkan Coşkun’un ifadesi çıktı! Şoförlükten dev servete ulaşan isim kim? Dikkat çeken ofis detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

ŞOFÖRLÜKTEN DEV ŞİRKETE Soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan Gürkan Coşkun, "Ego Teknik Prodüksiyon Tasarım" şirketinin sahibi olduğunu belirterek, "DBM" şirketinin asıl sahibinin şüpheli Emrah Bağdatlı olduğunu ve bu şirketin şu an B.B. adına kayıtlı olduğunu, A.U'nun ise şirketin çalışanı olarak göründüğünü söyledi. Coşkun, "B.B, daha önceki zamanlarda şoför ve tekniker olarak görev yapmakta iken bir anda devasa şirketin sahibi olmuştur. Belediyenin Feshane, Gazhane ve Ekrem İmamoğlu'nun bazı konuşma sahneleriyle alakalı kurulum yapan bir şirkettir. A.U. da daha önce Ceyda Kıryak'ın ekibindeydi. Emrah Bağdatlı'nın talimatıyla 'DBM'ye görevlendirdiler; B.B. ve A.U. da yakın arkadaştır. Bu şirket Ağustos 2022'de kurulmuştur ve belediyeden çok yüksek rakamlı işler almışlardır. Vedat Şahin isimli şahıs ise bizim sektörün en küçük malzemeye sahip olan sıradan bir şirketin sahibiydi. 2021'den sonra bu şahıs da devasa zenginliğe ulaşmıştır." dedi.

"KAÇACAĞINA DAİR DUYUMLAR ALDIM" Şüpheli Vedat Şahin'le üç hafta önce Göktürk'te bir kafede karşılaştıklarını ve ayaküstü muhabbet ettiklerini belirten Coşkun, Şahin'in kendisine, "Bu işlerle niye uğraşıyorsunuz? Bu kadar yatırım yapıyorsunuz, ben iki tane prompter, iki hoparlör koyuyorum, 2 milyon fatura kesiyorum. Hatta şu an 60 milyon lira Emrah Bağdatlı'dan alacağım var, inşallah kaçmaz, kaçacağına dair duyumlar aldım. İnşallah bu iş bize de sıçramaz. Benim yaptığım işler küçük, bana bir şey olmaz." dediğini aktardı.

"ŞİŞİRİLMİŞ FATURA KESİYORLAR" İ.K'nın "Qoala" isimli şirketin sahibi olduğunu, bu kişinin malzemesi ve ofisi olmadığını düşündüğünü dile getiren Coşkun, "Ama belediye iştiraklerine veya iş alan şirketlere şişirilmiş fatura kesmektedir. En son yaptığı işler 2024 Hacıbektaş Veli organizasyonu, 29 Mayıs İstanbul'un kurtuluşu sahne işleridir. S.G. isimli şahıs 'Imagina' isimli şirketin sahibidir. Duyduğum kadarıyla bu şirketin asıl sahibi Emrah Bağdatlı'dır. Bu şirketin ortaklarından biri ise İ.C.Y'dir. İ.C.Y, Ekrem İmamoğlu'nun oğlunun arkadaşıdır diye biliyorum. Daha sonra İ.C.Y hisselerini S.G'ye devretmiştir. Bu şirket de yine belediyeden yüksek meblağlı organizasyonlar almıştır. 2021'den sonra düzenli olarak 19 Mayıs, 29 Mayıs, 30 Ağustos, 6 Ekim, 29 Ekim işlerini yapmaktadırlar. Ben de bu şirkete organizasyonlarda ışık sistemi kurdum. Faturamı kestim, ödememi aldım. Bu firma direkt belediyeye fatura kesmemiştir, bu faturayı alt şirketlere fatura kestirerek İBB'ye bu firmalar yüksek bedelle kesmiş olabilirler." diye konuştu.