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Oy kullanacaklar dikkat! Sakın bunu yapmayın

İstanbul'da yarın 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 seçmen yeniden oy verecek. Seçmen kağıtları ellerine ulaşmayan seçmenler ise telaş içerisinde. Ancak seçim gününde tüm muhtarlıklar seçmen kağıtlarının alınabilmesi için açık olacak. Seçmenlerden dileyenler muhtarlıktan seçmen kağıdını alabileceği gibi YSK'nın seçmen sorgulama sisteminden de hangi sandıkta oy kullanabileceğini öğrenebilecek.

23.06.2019 08:59 - Son Güncelleme: 23.06.2019 09:39
Oy kullanacaklar dikkat! Sakın bunu yapmayın

Seçim sırasında oyların geçersiz sayılmaması, seçmenlerin demokratik haklarını kullanabilmesi için bazı kriterlere dikkat edilmesi gerekiyor.

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Oy kullanacaklar dikkat! Sakın bunu yapmayın

İstanbul seçmeninin dikkat etmesi gereken 10 önemli nokta şöyle:

Oy kullanacaklar dikkat! Sakın bunu yapmayın

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin

Seçmenler, ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

Oy kullanacaklar dikkat! Sakın bunu yapmayın

2- Oy verme saatine dikkat edin

İstanbul'daki seçmenler 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek.

Oy kullanacaklar dikkat! Sakın bunu yapmayın

3- Oy verme saati bitse bile sırada bekleyin

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

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