Oy kullanacaklar dikkat! Sakın bunu yapmayın
İstanbul'da yarın 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 seçmen yeniden oy verecek. Seçmen kağıtları ellerine ulaşmayan seçmenler ise telaş içerisinde. Ancak seçim gününde tüm muhtarlıklar seçmen kağıtlarının alınabilmesi için açık olacak. Seçmenlerden dileyenler muhtarlıktan seçmen kağıdını alabileceği gibi YSK'nın seçmen sorgulama sisteminden de hangi sandıkta oy kullanabileceğini öğrenebilecek.
Seçim sırasında oyların geçersiz sayılmaması, seçmenlerin demokratik haklarını kullanabilmesi için bazı kriterlere dikkat edilmesi gerekiyor.
1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin
Seçmenler, ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.