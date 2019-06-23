Oy kullanacaklar dikkat! Sakın bunu yapmayın

İstanbul'da yarın 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 seçmen yeniden oy verecek. Seçmen kağıtları ellerine ulaşmayan seçmenler ise telaş içerisinde. Ancak seçim gününde tüm muhtarlıklar seçmen kağıtlarının alınabilmesi için açık olacak. Seçmenlerden dileyenler muhtarlıktan seçmen kağıdını alabileceği gibi YSK'nın seçmen sorgulama sisteminden de hangi sandıkta oy kullanabileceğini öğrenebilecek.

23.06.2019 08:59 - Son Güncelleme: 23.06.2019 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





