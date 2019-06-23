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İstanbullular sandığa koştu! İşte dikkat çeken kareler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için İstanbul'da oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Vatandaşlar sandıklar açılır açılmaz oylarını vermeye başladı.

23.06.2019 09:49 - Son Güncelleme: 23.06.2019 09:56
İstanbullular sandığa koştu! İşte dikkat çeken kareler

Yaklaşık 10 milyon kişinin oy kullanacağı İstanbul'da sandıklar, yapılan hazırlıkların ardından 08.00'de oy kullanımına açıldı.

İstanbullular sandığa koştu! İşte dikkat çeken kareler

Vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren oy kullanılacak okullara adeta akın etti. Oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

İstanbullular sandığa koştu! İşte dikkat çeken kareler

71 yaşındaki kadın oy kullanmaya yürüteç ile geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oy kullanma işlemi başladı. Sabah erken saatlerde yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir kadın, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek, vatandaşlık görevini yerine getirdi.

İstanbullular sandığa koştu! İşte dikkat çeken kareler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için bugün İstanbullu seçmen sandığa gidiyor. Sabah 08.00 itibariyle Sultangazi Piri Reis Ortaokulu'nda da seçmenler oylarını kullanmaya başladı. Gencinden yaşlısına birçok seçmen oy kullanacağı sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getiriyor. Yürüteç yardımıyla oy kullanacağı okula gelen 71 yaşındaki bir seçmen de, görevlilerin yardımıyla oy kullanacağı kabinin yanına giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

İstanbullular sandığa koştu! İşte dikkat çeken kareler
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