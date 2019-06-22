23 Haziran İstanbul seçimlerinde nelere dikkat edilmeli? Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır? 22.06.2019 19:16

İstanbullular 23 Haziran'da yeni belediye başkanını seçmek için sandık başına gidecek. Peki 31 Mart'taki yerel seçimlerde neler yaşandı? İstanbul seçimleri niçin tekrar edildi? 23 Haziran'da oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır? İşte 23 Haziran'da 4 parti ve 17 bağımsız adayın katılacağı İstanbul seçiminde oy kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar...