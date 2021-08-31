ÖSYM Başkanı Halis Aygün kafa karışıklığına son verdi: TYT’de 140 puan alanlar 3. yerleştirmelerde tercih yapacak!

Adayların çoğu 140 paraj puanlarını ilk ek yerleştirmelerde yapabileceklerini düşündü. Ancak bu yıl ek yerleştirmeler ilk kez 2 defa yapılacak. İlk ek yerleştirmelerde yine TYT için 150, AYT/YDT için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.