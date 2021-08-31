ÖSYM Başkanı Halis Aygün kafa karışıklığına son verdi: TYT'de 140 puan alanlar 3. yerleştirmelerde tercih yapacak!
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ek yerleştirmelerde TYT'de baraj puanının 140'a, ATY'de ise 170'e çekileceğini duyumuştu. Bir çok aday 140 ve 170 puanla 1. ek tercihlerde tercih yapabileceklerini düşündü. ÖSYM Başkanı Halis Aygün ise bu kafa karışıklığına son verdi. Aygün, ''1. Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 2. Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. '' dedi.
31.08.2021 13:10
- Son Güncelleme: 31.08.2021 13:10
YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklandı. Üniversite kayıtları 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri da 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından ek tercihler başlayacak. Başkan Erdoğan geçtiğimiz haftalarda YKS barajını geçemeyen adaylar müjde vermişti. Erdoğan açıklamasında, "İlave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada konuya ilişkin kafa karışıklığı yaşayan adayları bilgilendirdi. İşte Aygün'ün o açıklamaları;