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Haberler Güncel ÖSYM Başkanı Halis Aygün kafa karışıklığına son verdi: TYT'de 140 puan alanlar 3. yerleştirmelerde tercih yapacak!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün kafa karışıklığına son verdi: TYT'de 140 puan alanlar 3. yerleştirmelerde tercih yapacak!

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ek yerleştirmelerde TYT'de baraj puanının 140'a, ATY'de ise 170'e çekileceğini duyumuştu. Bir çok aday 140 ve 170 puanla 1. ek tercihlerde tercih yapabileceklerini düşündü. ÖSYM Başkanı Halis Aygün ise bu kafa karışıklığına son verdi. Aygün, ''1. Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 2. Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. '' dedi.

31.08.2021 13:10 - Son Güncelleme: 31.08.2021 13:10
ÖSYM Başkanı Halis Aygün kafa karışıklığına son verdi: TYT’de 140 puan alanlar 3. yerleştirmelerde tercih yapacak!

YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde açıklandı. Üniversite kayıtları 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri da 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından ek tercihler başlayacak. Başkan Erdoğan geçtiğimiz haftalarda YKS barajını geçemeyen adaylar müjde vermişti. Erdoğan açıklamasında, "İlave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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ÖSYM Başkanı Halis Aygün kafa karışıklığına son verdi: TYT’de 140 puan alanlar 3. yerleştirmelerde tercih yapacak!

Adayların çoğu 140 paraj puanlarını ilk ek yerleştirmelerde yapabileceklerini düşündü. Ancak bu yıl ek yerleştirmeler ilk kez 2 defa yapılacak. İlk ek yerleştirmelerde yine TYT için 150, AYT/YDT için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün kafa karışıklığına son verdi: TYT’de 140 puan alanlar 3. yerleştirmelerde tercih yapacak!

ösyBir sonraki ek yerleştirmelerde ise boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün kafa karışıklığına son verdi: TYT’de 140 puan alanlar 3. yerleştirmelerde tercih yapacak!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada konuya ilişkin kafa karışıklığı yaşayan adayları bilgilendirdi. İşte Aygün'ün o açıklamaları;

ÖSYM Başkanı Halis Aygün kafa karışıklığına son verdi: TYT’de 140 puan alanlar 3. yerleştirmelerde tercih yapacak!

''2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki "Ek Yerleştirme" yapılacak.

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