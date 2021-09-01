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Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Eşinin erkek kardeşine tecavüz etmişti! Çığ ailesi davasında karar çıktı, İstismarcı enişteye mahkeme acımadı!

Müge Anlı'ya katılarak ablasının kocası tarafından dolandırıldığını ve cinsel istismara uğradığını söyleyen Abdurrahman Çığ davasında karar çıktı. İstismarcı enişte İsa Akman'a mahkeme acımadı. Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Müge Anlı kararı canlı yayınında duyurdu. İşte olayın detayları ve son gelişmeler...

01.09.2021 11:43 - Son Güncelleme: 01.09.2021 11:55
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Eşinin erkek kardeşine tecavüz etmişti! Çığ ailesi davasında karar çıktı, İstismarcı enişteye mahkeme acımadı!

Müge Anlı canlı yayında Çığ ailesi davasında yeni gelişme yaşandı. Eşinin erkek kardeşine işkence yaptıktan sonra tecavüz edip üstüne bir de dolandıran İsa Akman 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eniştesi tarafından kabus yaşatılan Abdurrahman Çığ artık rahat bir nefes aldı.Çığ'ın bugünkü canlı yayında yüzünün gülmesi dikkat çekti.

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Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Eşinin erkek kardeşine tecavüz etmişti! Çığ ailesi davasında karar çıktı, İstismarcı enişteye mahkeme acımadı!

NE OLMUŞTU?

İsa Akman ''Seni evlendireceğim'' diyerek Abdurrahman Çığ'a 500 bin liralık senet imzalattı. Daha sonra da talihsiz adamı ormana götürerek çırılçıplak halde ağaca bağladı.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Eşinin erkek kardeşine tecavüz etmişti! Çığ ailesi davasında karar çıktı, İstismarcı enişteye mahkeme acımadı!

Olay günü tecavüze de uğradığını söyleyen Abdurrahman Çığ, ablası ile birlikte Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istedi.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Eşinin erkek kardeşine tecavüz etmişti! Çığ ailesi davasında karar çıktı, İstismarcı enişteye mahkeme acımadı!

Antalya Manavgat'a götürülüp çıplak fotoğrafları çekilen talihsiz adam canlı yayında, "Benim orada fotoğraflarımı çekip vücudumun bazı yerlerini kestiler. Sonra da İsa Akman beni çıplak şekilde ablamla yaşadığı eve götürdü. 3 gün orada kaldım" dedi.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Eşinin erkek kardeşine tecavüz etmişti! Çığ ailesi davasında karar çıktı, İstismarcı enişteye mahkeme acımadı!

İddiaların odağındaki eniştenin diğer vukuatları da böylelikle ortaya çıktı. 2019 senesinde ölümle sonuçlanan bir olaya karıştığı öğrenildi.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Eşinin erkek kardeşine tecavüz etmişti! Çığ ailesi davasında karar çıktı, İstismarcı enişteye mahkeme acımadı!

Enişte İsa'nın yaptığı peynirleri yiyen 9 kişinin hastanelik olduğu, 1 kişinin de öldüğü ortaya çıktı.

Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Eşinin erkek kardeşine tecavüz etmişti! Çığ ailesi davasında karar çıktı, İstismarcı enişteye mahkeme acımadı!

İsa Akman'ın 40 yaşındaki Çığ'ın dini duygularını da istismar ettiği genç adamı Afyon'daki bir hocaya da götürdüğü söylendi. Burada kısmeti bağlı olduğu için evlenemediğine inandırılan Abdurrahman Çığ, hoca olduğu iddia edilen kişi tarafından okunduğuna ve kısmetinin açıldığına ikna edilerek burada da 3 bin lira parasının alındığını söyledi.

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