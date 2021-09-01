Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Eşinin erkek kardeşine tecavüz etmişti! Çığ ailesi davasında karar çıktı, İstismarcı enişteye mahkeme acımadı!
Müge Anlı'ya katılarak ablasının kocası tarafından dolandırıldığını ve cinsel istismara uğradığını söyleyen Abdurrahman Çığ davasında karar çıktı. İstismarcı enişte İsa Akman'a mahkeme acımadı. Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Müge Anlı kararı canlı yayınında duyurdu. İşte olayın detayları ve son gelişmeler...
Müge Anlı canlı yayında Çığ ailesi davasında yeni gelişme yaşandı. Eşinin erkek kardeşine işkence yaptıktan sonra tecavüz edip üstüne bir de dolandıran İsa Akman 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eniştesi tarafından kabus yaşatılan Abdurrahman Çığ artık rahat bir nefes aldı.Çığ'ın bugünkü canlı yayında yüzünün gülmesi dikkat çekti.
NE OLMUŞTU?
İsa Akman ''Seni evlendireceğim'' diyerek Abdurrahman Çığ'a 500 bin liralık senet imzalattı. Daha sonra da talihsiz adamı ormana götürerek çırılçıplak halde ağaca bağladı.
Olay günü tecavüze de uğradığını söyleyen Abdurrahman Çığ, ablası ile birlikte Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istedi.
İsa Akman'ın 40 yaşındaki Çığ'ın dini duygularını da istismar ettiği genç adamı Afyon'daki bir hocaya da götürdüğü söylendi. Burada kısmeti bağlı olduğu için evlenemediğine inandırılan Abdurrahman Çığ, hoca olduğu iddia edilen kişi tarafından okunduğuna ve kısmetinin açıldığına ikna edilerek burada da 3 bin lira parasının alındığını söyledi.