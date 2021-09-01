Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Eşinin erkek kardeşine tecavüz etmişti! Çığ ailesi davasında karar çıktı, İstismarcı enişteye mahkeme acımadı!

İsa Akman'ın 40 yaşındaki Çığ'ın dini duygularını da istismar ettiği genç adamı Afyon'daki bir hocaya da götürdüğü söylendi. Burada kısmeti bağlı olduğu için evlenemediğine inandırılan Abdurrahman Çığ, hoca olduğu iddia edilen kişi tarafından okunduğuna ve kısmetinin açıldığına ikna edilerek burada da 3 bin lira parasının alındığını söyledi.