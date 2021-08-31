30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi'nde görsel şölen düzenlendi
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğiyle Galata Kulesi'nde görsel şölen düzenlendi. Ay yıldızlı bayrakla başlayan video mapping gösterisinde "Zafer Bayramımızın 99. yıldönümü kutlu olsun" mesajı yer aldı.
31.08.2021 01:03
- Son Güncelleme: 31.08.2021 01:04
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğiyle Galata Kulesi'nde görsel şölen düzenlendi.