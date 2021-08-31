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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi'nde görsel şölen düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğiyle Galata Kulesi'nde görsel şölen düzenlendi. Ay yıldızlı bayrakla başlayan video mapping gösterisinde "Zafer Bayramımızın 99. yıldönümü kutlu olsun" mesajı yer aldı.

31.08.2021 01:03 - Son Güncelleme: 31.08.2021 01:04
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi’nde görsel şölen düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğiyle Galata Kulesi'nde görsel şölen düzenlendi.

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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi’nde görsel şölen düzenlendi

Ay yıldızlı bayrakla başlayan video mapping gösterisinde "Zafer Bayramımızın 99. yıldönümü kutlu olsun" mesajı yer aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi’nde görsel şölen düzenlendi

Vatandaşların ilgiyle seyrettiği gösteride Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları eşliğinde 30 Ağustos Zaferi'ne giden süreç anlatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi’nde görsel şölen düzenlendi

Gösteride, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin 30 Ağustos 1922'de atıldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi’nde görsel şölen düzenlendi

"Bu toprakları müdafaa etmek için bir an bile tereddüt etmeden canını hiçe sayan kahraman şehit ve gazilerimiz bize bu vatanı armağan etmiştir. Bugün de aynı inanç ve güçle dimdik ayakta duran Türk milleti bağımsızlığımızın mutlak savunucusu ve bekçisi olmaya devam ediyor...

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