30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi’nde görsel şölen düzenlendi

"Bu toprakları müdafaa etmek için bir an bile tereddüt etmeden canını hiçe sayan kahraman şehit ve gazilerimiz bize bu vatanı armağan etmiştir. Bugün de aynı inanç ve güçle dimdik ayakta duran Türk milleti bağımsızlığımızın mutlak savunucusu ve bekçisi olmaya devam ediyor...