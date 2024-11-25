Ordu yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Ordu kar tatili var mı? Ordu Valiliği MEB son dakika...

Ordu'da 26 Kasım tarihi için henüz resmi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde Valilik, durumu yakından takip ediyor. Olası bir tatil kararı açıklanırsa, anında bu haber üzerinden bilgi sahibi olabilirsiniz.
Yurdun birçok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Ordu'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Valilik, şu an için resmi bir tatil kararı açıklamadı. Kar yağışının devam etmesi durumunda olası bir tatil kararı, yetkililer tarafından duyurulacaktır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı ve hava sıcaklıklarının düşmesi konusunda uyarılarda bulundu. Bölgede sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve hava koşullarının günlük yaşamı etkileyebileceği tahmin ediliyor.