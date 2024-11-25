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Ordu yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Ordu kar tatili var mı? Ordu Valiliği MEB son dakika...

Kar yağışının etkisini artırdığı yurdun birçok bölgesinde vatandaşlar ve öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki, 26 Kasım'da Ordu'da okullar tatil olacak mı? Ordu'da yarın eğitim duracak mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 15:40 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 15:40
Ordu yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Ordu kar tatili var mı? Ordu Valiliği MEB son dakika...

26 Kasım Kar Tatili Var mı? Ordu'da Okullar Yarın Tatil mi?

Ordu'da 26 Kasım tarihi için henüz resmi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde Valilik, durumu yakından takip ediyor. Olası bir tatil kararı açıklanırsa, anında bu haber üzerinden bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ordu yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Ordu kar tatili var mı? Ordu Valiliği MEB son dakika...

Yurdun birçok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Ordu'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Valilik, şu an için resmi bir tatil kararı açıklamadı. Kar yağışının devam etmesi durumunda olası bir tatil kararı, yetkililer tarafından duyurulacaktır.

Ordu yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Ordu kar tatili var mı? Ordu Valiliği MEB son dakika...

Ordu'da Hava Durumu ve Güncel Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı ve hava sıcaklıklarının düşmesi konusunda uyarılarda bulundu. Bölgede sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve hava koşullarının günlük yaşamı etkileyebileceği tahmin ediliyor.

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