İstanbul'da önceki gün kan donduran bir olay yaşandı. Üç saatlik bir süre içinde ardı ardına işlenen seri cinayetlerde yedi kişi hayatını kaybetti. Cinayetlerin uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle kriz geçiren Bahtiyar Aladağ tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. İşte cinayetin rotası...

İLK CİNAYET BÜYÜKÇEKMECE'DE Uyuşturucu kullanmak suçundan çok sayıda kaydı bulunan Bahtiyar Aladağ, peş peşe işlediği seri cinayetlerinin ilkini Büyükçekmece Gölü kenarında gerçekleştirdi. Bağımlı olan Aladağ, burada aşırı dozda uyuşturucu kullandı. Kullandığı uyuşturucu etkisiyle hayal gören ve kendini kaybeden Aladağ, eşinin kendisini aldattığını düşündü.