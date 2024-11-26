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İstanbul'da seri cinayet | Bahtiyar Aladağ 7 kişiyi katletti! Akrabaları kan donduran detayları anlattı

İstanbul'da önceki gün korkunç bir olay yaşandı. Üç saatlik bir süre zarfında ardı ardına gerçekleştirilen seri cinayetlerde yedi kişi hayatını kaybetti. Cinayetlerin, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle kriz geçiren Bahtiyar Aladağ tarafından işlendiği öğrenilirken, Takvim.com.tr katilin cinayet rotasının izini sürdü. Aladağ'ın akrabaları da kan donduran cinayete ilişkin detayları anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 09:33 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 09:34
İstanbul’da seri cinayet | Bahtiyar Aladağ 7 kişiyi katletti! Akrabaları kan donduran detayları anlattı

İstanbul'da önceki gün kan donduran bir olay yaşandı. Üç saatlik bir süre içinde ardı ardına işlenen seri cinayetlerde yedi kişi hayatını kaybetti. Cinayetlerin uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle kriz geçiren Bahtiyar Aladağ tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. İşte cinayetin rotası...

İstanbul’da seri cinayet | Bahtiyar Aladağ 7 kişiyi katletti! Akrabaları kan donduran detayları anlattı

İLK CİNAYET BÜYÜKÇEKMECE'DE

Uyuşturucu kullanmak suçundan çok sayıda kaydı bulunan Bahtiyar Aladağ, peş peşe işlediği seri cinayetlerinin ilkini Büyükçekmece Gölü kenarında gerçekleştirdi. Bağımlı olan Aladağ, burada aşırı dozda uyuşturucu kullandı. Kullandığı uyuşturucu etkisiyle hayal gören ve kendini kaybeden Aladağ, eşinin kendisini aldattığını düşündü.

İstanbul’da seri cinayet | Bahtiyar Aladağ 7 kişiyi katletti! Akrabaları kan donduran detayları anlattı

Ailesiyle tartışmaya başlayan Aladağ, ilk olarak kayınvalidesi Türkan Soylu'yu ve 10 yaşındaki oğlu Arsal Aladağ'ı, yanında taşıdığı silahla ateş ederek öldürdü. Bu sırada can havliyle olay yerinden kaçmaya çalışan eşini Sevim Aldağ'lıyı da 10 metrelik mesafeden ateş ederek öldürdü.

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