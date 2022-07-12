ÖDÜLLÜ ÇAY DEMLEME YÖNTEMİ! Her yudumunda kendini fark ettirecek! Yıllardır yanlış yapılıyormuş!

Sağlığa olan faydasının yanı sıra verdiği keyifle de bir numaralı içeceğimiz olan çayı siz de yanlış demliyor olabilirsiniz. Çok daha lezzetli bir çay için çay demleme yöntemleri ve konu hakkında daha detaylı bilgiye haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

ÖDÜLLÜ ÇAY DEMLEME YÖNTEMİ!

Uzun yıllardır mutfaklarda harıl harıl demlenen çaylarda büyük bir hata yapıldığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre lezzetli bir çay içmek için, ödüllü bir çay demleme taktiği olan "Önce su, sonra çay" yönteminin, çayı çok daha lezzetli yaptığı açıklandı.