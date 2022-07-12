99 farklı kontenjandan 19 bin 969 kişi aranıyor! KPSS 50 puan ile memur alımı yapacak! En az 8.576 TL maaş!

99 Branşta olmak üzere 19 bin 969'u Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS 50 puan şartı ile 31 de milli sporculardan olmak üzere 20.000 Kamu Personel Alımı başlıyor. Peki, sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sözleşmeli öğretmen maaşları ne kadar? İşte merak edilenler...