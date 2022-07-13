Lise, Önlisans, Lisan mezunları buraya! Hastanede çalışmak isteyenlere müjde! En az 6.600- 7.200 TL maaşla personel alımı yapılacak! İŞKUR'dan kolay başvuru!
Hastaneler tarafından personel alımları başladı. İŞKUR tarafından açılan ilanlar hastanede çalışmak isteyenler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Hastane iş ilanları 2022 ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
13.07.2022 10:32 - Son Güncelleme: 13.07.2022 10:32
HASTANE PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Alımların şu an için sadece online İŞKUR üzerinden olacağı açıklandı. Hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi alımları sürekli olarak güncellenmeye devam ediliyor. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden açılan ilanları kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.
HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI NELER?
Hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi alımları için şartların genel olan kısmı açıklandı. İlanların içeriğine göre şartlar değişkenlik gösterebilir. 18 yaşını tamamlamış ve 55 yaşını tamamlamamış kişiler için personel alım şartları şu şekilde: