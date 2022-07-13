Lise, Önlisans, Lisan mezunları buraya! Hastanede çalışmak isteyenlere müjde! En az 6.600- 7.200 TL maaşla personel alımı yapılacak! İŞKUR’dan kolay başvuru!

HASTA KARŞILAMA VE YÖNLENDİRME GÖREVLİSİ ALIM ŞARTLARI NELER?



Hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi alımları için şartların genel olan kısmı açıklandı. İlanların içeriğine göre şartlar değişkenlik gösterebilir. 18 yaşını tamamlamış ve 55 yaşını tamamlamamış kişiler için personel alım şartları şu şekilde: