Yapılan incelemede cesedin parçalarının 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu belirlendi.

Bölgeden elde edilen kamera görüntüleri sonucunda 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 8 çocuk babası Nihat Salih'in cinayeti ile ilgili 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal Dilek gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığı öğrenildi. İddianamede, olayın ardından yapılan araştırmada kamera kayıtlarında sanık Bilal Dilek'in çöp konteynerlerine ne olduğu anlaşılamayan eşyalar attığının belirlendiği, maktulün öldürülmeden önce son olarak sanığın ikametinin bulunduğu sokağa girdiği fakat çıkış anına ilişkin bir tespitin yapılamadığı ifade edildi.

