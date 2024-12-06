İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı olan Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta 27 Mayıs'ta birden fazla çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulundu.
SEYYAR SATICI GÖZALTINA ALINDI
Bölgeden elde edilen kamera görüntüleri sonucunda 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 8 çocuk babası Nihat Salih'in cinayeti ile ilgili 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal Dilek gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığı öğrenildi. İddianamede, olayın ardından yapılan araştırmada kamera kayıtlarında sanık Bilal Dilek'in çöp konteynerlerine ne olduğu anlaşılamayan eşyalar attığının belirlendiği, maktulün öldürülmeden önce son olarak sanığın ikametinin bulunduğu sokağa girdiği fakat çıkış anına ilişkin bir tespitin yapılamadığı ifade edildi.
KAN ÖRNEĞİ UYUMLU ÇIKTI
Sanık Dilek'in ikametinde ele geçirilen balta, bıçak ve yolluğun İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce incelendiği kaydedilen iddianamede, ele geçen balta ile yolluk parçası üzerinde bulunan kan örneklerinin maktulün kan örneği ile uyumluğu olduğu belirtildi.
İddianamede, Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun da raporuna yer verilerek, kişinin ölümünün boyun bölgesinden kesilerek, başın vücuttan ayrılmasına bağlı meydana geldiği, ölüm sonrası kolları, bacakları ve bel bölgesinden kesilerek vücudun parçalanmış olduğu anlatıldı.
Tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde sanık Dilek'in canavarca hisle hareket ettiğini gösterdiği vurgulandı.
İddianamede sanık Bilal Dilek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Anadolu 24. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanık Dilek'in ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.