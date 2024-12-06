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Nihat Salih'i parçalara ayırtmıştı! Pendik'teki kan donduran olayda yeni gelişme

İstanbul Pendik'te yaşanan kan donduran olayda yeni bir gelişme yaşandı. 79 yaşındaki Nihat Salih'i öldürdükten sonra parçalara ayırdığı cesedini 4 farklı çöp konteynerlerine attığı iddia edilen 39 yaşındaki Bilal Dilek hakkında iddianame kabul edildi. İşte, Dilek için istenen ceza...

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 12:28 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 12:37
Nihat Salih’i parçalara ayırtmıştı! Pendik’teki kan donduran olayda yeni gelişme

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı olan Dumlupınar Mahallesi Işık Sokak'ta 27 Mayıs'ta birden fazla çöp konteynerinde parçalanmış ceset bulundu.

Nihat Salih’i parçalara ayırtmıştı! Pendik’teki kan donduran olayda yeni gelişme

Yapılan incelemede cesedin parçalarının 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu belirlendi.

Nihat Salih’i parçalara ayırtmıştı! Pendik’teki kan donduran olayda yeni gelişme

SEYYAR SATICI GÖZALTINA ALINDI

Bölgeden elde edilen kamera görüntüleri sonucunda 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 8 çocuk babası Nihat Salih'in cinayeti ile ilgili 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal Dilek gözaltına alındı.

Nihat Salih’i parçalara ayırtmıştı! Pendik’teki kan donduran olayda yeni gelişme

Olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığı öğrenildi. İddianamede, olayın ardından yapılan araştırmada kamera kayıtlarında sanık Bilal Dilek'in çöp konteynerlerine ne olduğu anlaşılamayan eşyalar attığının belirlendiği, maktulün öldürülmeden önce son olarak sanığın ikametinin bulunduğu sokağa girdiği fakat çıkış anına ilişkin bir tespitin yapılamadığı ifade edildi.

Nihat Salih’i parçalara ayırtmıştı! Pendik’teki kan donduran olayda yeni gelişme

KAN ÖRNEĞİ UYUMLU ÇIKTI

Sanık Dilek'in ikametinde ele geçirilen balta, bıçak ve yolluğun İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce incelendiği kaydedilen iddianamede, ele geçen balta ile yolluk parçası üzerinde bulunan kan örneklerinin maktulün kan örneği ile uyumluğu olduğu belirtildi.

Nihat Salih’i parçalara ayırtmıştı! Pendik’teki kan donduran olayda yeni gelişme

İddianamede, Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun da raporuna yer verilerek, kişinin ölümünün boyun bölgesinden kesilerek, başın vücuttan ayrılmasına bağlı meydana geldiği, ölüm sonrası kolları, bacakları ve bel bölgesinden kesilerek vücudun parçalanmış olduğu anlatıldı.

Nihat Salih’i parçalara ayırtmıştı! Pendik’teki kan donduran olayda yeni gelişme

Tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde sanık Dilek'in canavarca hisle hareket ettiğini gösterdiği vurgulandı.

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Nihat Salih’i parçalara ayırtmıştı! Pendik’teki kan donduran olayda yeni gelişme

İddianamede sanık Bilal Dilek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Anadolu 24. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanık Dilek'in ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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