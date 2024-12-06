

Nevzat Bahtiyar'ın sakin ve içine kapanık biri olduğunu anlatan avukat Eryılmaz, güçlü bir aile olan Güranların cinayeti Bahtiyar'ın üzerine yıktıklarını, amca Salim Güran'ın Nevzat Bahtiyar'ı Narin'in cesedini saklaması için silahla tehdit ettiğini söyledi. Eryılmaz, canlı yayında açıklamasına şöyle devam etti:

"Nevzat Bahtiyar suçunu kabul ediyor ve çok pişman. Hatta 'Salim keşke beni vursaydı da yapmasaydım' diyor."

O İNCELEME REDDEDİLDİ Avukat Ali Eryılmaz'ın canlı bağlantısı sırasında stüdyo konuğu olan Emekli cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, Enes Güran'ın gözündeki morlukların diş izleri olduğu üzerinde yeni bir inceleme yapılıp yapılmadığını sordu. Avukat Eryılmaz hem o fotoğraflar hem de Enes Güran'ın diş izleri üzerinde inceleme talep ettiklerini, ancak mahkemenin dosyaya yeni delil katmayacağı gerekçesiyle bu talebi reddettiğin ifade etti.

"KADIN SESİ GELMİŞ" Avukat Eryılmaz, bir başka önemli detayı şöyle paylaştı:

"Nevzat Bahtiyar, su kesintisi için Salim Güran'la yaptığı telefon konuşması sırasında arkadan bir kadın sesi duyduğunu söyledi."