8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı dört sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.
26 ARALIK'TA HAKİM KARŞISINDALAR!
Bu sanıklar arasında Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran ile cesedi taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar bulunuyor. Dört sanığın hakim karşısına çıkacağı tarih 26 Aralık Perşembe olarak belirlenirken, Narin'in cesedi üzerinde yapılan incelemelerde avuç içinde ve şortunda kalan saç ile kıl parçaları bulundu. Bu kıl parçalarının DNA incelemeleri tamamlandı. Parçaların anne Yüksel Güran ile abi Enes Güran ile uyumlu olduğu ortaya çıktı.
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, mitokondriyal DNA incelemesi sonucununun detaylarını katıldığı bir programında paylaştı. Eryılmaz, o saç ve kıllarda tespit edilen DNA'nın, anne soyundan birine ait olduğunu ileri sürdü.
Avukat Eryılmaz'a göre, anne Yüksel Güran ya da ağabey Enes Güran'ı işaret eden bu yeni delil, aynı zamanda yenge Hediye Güran'ı da şüpheliler arasına sokuyor. Çünkü yenge Hediye Güran, sadece Narin'in amcasının eşi değil, aynı zamanda anne Yüksel Güran'ın da dayısının kızı.
"DOĞRULARI ANLATMAYA BAŞLADI"
Avukat Eryılmaz, Narin'in cansız bedenini dere yatağına saklayan Nevzat Bahtiyar'ın dikkat çeken çelişkili ifadeleri hakkında şunları söyledi:
"İlk ifadesini kendisini ve ailesini güvende hissetmediği için verdiğini söyledi. Ama sonra doğruları anlatmaya başladı. Son ifadesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Son ifadesi HTS kayıtlarıyla da uyumlu. 26 Aralık'taki duruşmada bu son ifadenin arkasında duracağız."
Nevzat Bahtiyar'ın sakin ve içine kapanık biri olduğunu anlatan avukat Eryılmaz, güçlü bir aile olan Güranların cinayeti Bahtiyar'ın üzerine yıktıklarını, amca Salim Güran'ın Nevzat Bahtiyar'ı Narin'in cesedini saklaması için silahla tehdit ettiğini söyledi. Eryılmaz, canlı yayında açıklamasına şöyle devam etti:
"Nevzat Bahtiyar suçunu kabul ediyor ve çok pişman. Hatta 'Salim keşke beni vursaydı da yapmasaydım' diyor."
O İNCELEME REDDEDİLDİ
Avukat Ali Eryılmaz'ın canlı bağlantısı sırasında stüdyo konuğu olan Emekli cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, Enes Güran'ın gözündeki morlukların diş izleri olduğu üzerinde yeni bir inceleme yapılıp yapılmadığını sordu. Avukat Eryılmaz hem o fotoğraflar hem de Enes Güran'ın diş izleri üzerinde inceleme talep ettiklerini, ancak mahkemenin dosyaya yeni delil katmayacağı gerekçesiyle bu talebi reddettiğin ifade etti.
"KADIN SESİ GELMİŞ"
Avukat Eryılmaz, bir başka önemli detayı şöyle paylaştı:
"Nevzat Bahtiyar, su kesintisi için Salim Güran'la yaptığı telefon konuşması sırasında arkadan bir kadın sesi duyduğunu söyledi."
"İTİRAF GELMEYECEK"
Eryılmaz, 26 Aralık'taki ikinci duruşmada nelerin delil olarak kullanacağı sorusuna, her yeni çıkan delilin zaten Nevzat Bahtiyar'ın bu cinayetin içerisinde olmadığını; sonradan dahil edildiğini gösterdiğini ve gerçek katilleri işaret ettiğini söyledi. Eryılmaz, "Bu cinayetle ilgili kimseden itiraf gelmeyecek" dedi.