İLGİNÇ SÖZLER! EK SÜRE TALEBİ

Sanık Adnan Oktar, mahkeme heyetinden mütalaaya karşı ek süre talep etti. Oktar, "Tüm insanlar beyinlerinde 3 milimetrelik şuur merkezinde yaşıyorlar. Görüntü, ses, koku hepsi 3 milimetrelik bir şuur merkezinde yorumlanıyor, kimse dışarıya çıkıp gerçeği göremiyor. Dolayısıyla böyle bir tutukluluk yok, siz beyninizin içinde yaşıyorsunuz. Şu an aslında herkes tutuklu: polisler, hâkimler, halk, herkes. Çünkü insanlar beyninin içinde yaşar. Herkes beynin içine Allah tarafından hapsedilmiştir. Bunu bilim adamları söylemeye korkuyor. Bu beynin içinde küçücük bir kısım. Şu anki mahkeme bile beynimizin içinde geçiyor. Gazeteciler de çok etkili olduğunu zannediyor ama böyle bir şey yok. Televizyon ekranı bile beynimizin içinde. Savaşların, kavgaların nedeni de bu. İnsanlar bu gerçeği bilse, fark etse her şey farklı olacak" ifadelerini kullandı.