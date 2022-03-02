NGS Akkuyu'da önemli gelişme! Ana ekipman bileşenlerinin kurulumu tamam! İstanbul'un enerji ihtiyacının tamamını karşılayabilecek
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) birinci güç ünitesinin reaktör binasında bazı ana ekipman bileşenlerinin kurulumu tamamlandı. NGS Akkuyu Nükleer Santrali üretime başladığında İstanbul'un enerji ihtiyacını tek başına, Türkiye'nin elektrik talebinin ise yüzde 10'unu karşıyabilecek.
Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kurulumu yapılan bileşenler arasında, geçen yıl montajı tamamlanan nükleer reaktör basınç kabının yanı sıra reaktör binasında ana sirkülasyon pompaları ünitelerinin basınç kapları, acil durum kor soğutma sistemi hidrolik tankları ve buhar jeneratörleri yer aldı.
"Buhar jeneratörlerinin kurulumunu yaparak birinci güç ünitesinin inşasının kilometre taşı olan birinci çevrim soğutucusunun sirkülasyonunun gerçekleşeceği ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemine bir adım daha yaklaştık. İnşaatçıların şimdi temiz montaj alanı olarak adlandırılan bölümü donatması gerekecek. Ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemi sırasında tesislerin temizliği, hava kalitesi ve nemliliğinin sağlanması gerekiyor çünkü ana sirkülasyon boru hattının kaynaklı bağlantılarının kalitesi için önceden belirlenmiş özel şartlara titizlikle uyulması gerekmektedir."