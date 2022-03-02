NGS Akkuyu’da önemli gelişme! Ana ekipman bileşenlerinin kurulumu tamam! İstanbul’un enerji ihtiyacının tamamını karşılayabilecek

"Buhar jeneratörlerinin kurulumunu yaparak birinci güç ünitesinin inşasının kilometre taşı olan birinci çevrim soğutucusunun sirkülasyonunun gerçekleşeceği ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemine bir adım daha yaklaştık. İnşaatçıların şimdi temiz montaj alanı olarak adlandırılan bölümü donatması gerekecek. Ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemi sırasında tesislerin temizliği, hava kalitesi ve nemliliğinin sağlanması gerekiyor çünkü ana sirkülasyon boru hattının kaynaklı bağlantılarının kalitesi için önceden belirlenmiş özel şartlara titizlikle uyulması gerekmektedir."