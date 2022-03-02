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NGS Akkuyu'da önemli gelişme! Ana ekipman bileşenlerinin kurulumu tamam! İstanbul'un enerji ihtiyacının tamamını karşılayabilecek

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) birinci güç ünitesinin reaktör binasında bazı ana ekipman bileşenlerinin kurulumu tamamlandı. NGS Akkuyu Nükleer Santrali üretime başladığında İstanbul'un enerji ihtiyacını tek başına, Türkiye'nin elektrik talebinin ise yüzde 10'unu karşıyabilecek.

02.03.2022 12:37 - Son Güncelleme: 02.03.2022 12:37
NGS Akkuyu’da önemli gelişme! Ana ekipman bileşenlerinin kurulumu tamam! İstanbul’un enerji ihtiyacının tamamını karşılayabilecek

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kurulumu yapılan bileşenler arasında, geçen yıl montajı tamamlanan nükleer reaktör basınç kabının yanı sıra reaktör binasında ana sirkülasyon pompaları ünitelerinin basınç kapları, acil durum kor soğutma sistemi hidrolik tankları ve buhar jeneratörleri yer aldı.

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NGS Akkuyu’da önemli gelişme! Ana ekipman bileşenlerinin kurulumu tamam! İstanbul’un enerji ihtiyacının tamamını karşılayabilecek

Ön kurulumu, inşaat sahasındaki özel olarak donatılmış atölyede yapılan ana sirkülasyon boru hattı blokları da montaj bölgesine gönderildi.

NGS Akkuyu’da önemli gelişme! Ana ekipman bileşenlerinin kurulumu tamam! İstanbul’un enerji ihtiyacının tamamını karşılayabilecek

Montaj işlemi, ekipmanın vinç yardımıyla reaktör binasının açık üst silindirik bölümünden indirilmesine dayanan "Open Top" teknolojisi kullanılarak yapıldı.

NGS Akkuyu’da önemli gelişme! Ana ekipman bileşenlerinin kurulumu tamam! İstanbul’un enerji ihtiyacının tamamını karşılayabilecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, şunları kaydetti:

NGS Akkuyu’da önemli gelişme! Ana ekipman bileşenlerinin kurulumu tamam! İstanbul’un enerji ihtiyacının tamamını karşılayabilecek

"Buhar jeneratörlerinin kurulumunu yaparak birinci güç ünitesinin inşasının kilometre taşı olan birinci çevrim soğutucusunun sirkülasyonunun gerçekleşeceği ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemine bir adım daha yaklaştık. İnşaatçıların şimdi temiz montaj alanı olarak adlandırılan bölümü donatması gerekecek. Ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemi sırasında tesislerin temizliği, hava kalitesi ve nemliliğinin sağlanması gerekiyor çünkü ana sirkülasyon boru hattının kaynaklı bağlantılarının kalitesi için önceden belirlenmiş özel şartlara titizlikle uyulması gerekmektedir."

NGS Akkuyu’da önemli gelişme! Ana ekipman bileşenlerinin kurulumu tamam! İstanbul’un enerji ihtiyacının tamamını karşılayabilecek

İSTANBUL'UN TAMAMI, TÜRKİYE'NİN YÜZDE 10'U KARŞILANABİLİR
Öte yandan Akkuyu Nükleer Santrali, üretime başladığında İstanbul'un enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek.

Büyük yatırım sayesinde Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'u da karşılanabilir.

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