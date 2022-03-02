HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 34 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Donacağız! İstanbul'a kar yağacak mı?
Mart ayının girişiyle birlikte bir anda düşen hava sıcaklıkları "hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtının daha çok aranmasına neden oldu. Dün İstanbul'un bazı kesimlerinde kar yağışı görülürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika tahminleri geldi. MGM 34 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Son hava durumu raporuna göre sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yurdun kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'da Yağmur ve sağanak; Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak; iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve Kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Ege Bölgesi'nin güney ve doğu; İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey; Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Ege Bölgesi'nin güney ve doğu; İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey; Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri ile Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülecek yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.