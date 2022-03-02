Rusya - Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da akılalmaz yasaklar uygulanıyor! Pastanın adını bile değiştirdiler
Rusya, Ukrayna savaşının 7. günü yaşanırken sıcak bölgelerden çeşitli açıklamalar geliyor. Dünyadaki herkesin yakından takip ettiği savaşta müzakereler de yapılarak barışın sağlanması için çaba sarfediliyor. Savaşın gölgesinde Avrupa'da Rus vatandaşları da çeşitli ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Ayrımcılık bir pastanın adının değişirilmesine kadar gitmiş durumda. İşte detaylar...
02.03.2022 18:36 - Son Güncelleme: 02.03.2022 18:39
RUS ÜRÜNLERİNE AMBARGO
Anna Nedrebko isimli Rus opera sanatçısının programları, Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı eleştirmediği gerekçesiyle iptal edildi.
Almanya'daki Rewe, Penny, Aldi ve Netto perakende zincirleri, Rusya'da üretilen ürünleri satmama kararı aldı. Rewe, "Rusya'da üretilen gıda maddelerini merkezi düzeyde listeden çıkaracağını" duyurdu.
Marketlerde ve depolarda bulunan Rus menşeli gıda ürünleri imha edilmeyecek ancak kademeli olarak gıda yardım kuruluşlarına bağışlanacak.