Nevzat Bahtiyar'ın son savunması! "Ailemi güvenceye alınca her şeyi söyledim" | "Salim verdi ben taşıdım"

Narin Güran'ın cansız bedenini amca Salim Güran'dan alarak dere yatağına gömdüğünü öne süren Nevzat Bahtiyar son savunmasını yaptı.
İKİNCİ DURUŞMADA İKİNCİ GÜN
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, yargılandıkları davanın ikinci duruşmasının 2'nci gününde, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirildi.
NEVZAT BAHTİYAR YİNE SALİM GÜRAN'I YİNE BİRBİRLERİNİ SUÇLADI
Davanın tutuklu sanıklarından Narin Güran'ın cansız bedenini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar dün (26 Aralık) verdiği ifadede yine Salim'i işaret etti. Cesedi Salim'den aldığını öne süren Nevzat Bahtiyar, "Salim kendisi bana söyledi. Narin'in cesedini alırken Salim ben öldürdüm dedi" iddiasında bulundu. Salim ise bugün Nevzat'ın suçlu olduğunu öne sürerek, "Bu vahşiden neden şüphelenmiyorsunuz" dedi. Salim'in avukatı da Nevzat'a "Vahşi papağan" ifadeleriyle yüklendi.
NEVZAT BAHTİYAR'IN SON SAVUNMASI
Duruşmada tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar savunmasında, Narin'in cansız bedenini Salim Güran'ın kendisine verdiğini ileri sürerek, "Kendisi bana işaret etti, 'Bunu kaybet, parça parça haline getir.' dedi. Suçu üzerime yüklüyorlar. Salim'in avukatı bana yönelik hoş kelimeler kullanmadı. Neden bir insanı vahşice yukarıdan atayım? Biri beni görebilir." ifadelerini kullandı.
"AİLEMİN GÜVENCESİ OLMADIĞI İÇİN YALAN SÖYLEMEK ZORUNDA KALDIM"
Ailesinin bir güvencesi olmadığı ve bu nedenle korktuğu için sustuğunu öne süren Bahtiyar şunşarı söyledi:
"Cezaevinde ailem güvence altına alındıktan sonra söyledim. Tekli odada kalıyorum. Kartım ve hesabım yoktu. Odamda televizyon, radyo hiçbir şey yok. (Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ) Devletin beni neden yakalamadığını söylüyor. Ne konuştuğunu bilmiyorsun. Kimin gücü devlete yetiyor. Hiç kimse gazetecilere müdahale etmedi.
Ben onları tanımıyorum, onlar da beni görmediler. Yakalandığım gün beni karakola götürdüler. Ailemin güvencesi olmadığı için mecburen yalan söylemek zorunda kaldım." dedi.
Salim Güran'ın araç satışı konusunda yalan söylediğini ileri süren Bahtiyar, "Aracı vadeli vermiştim. Adama 90 bin lirayı vadeli vermiştim. Adam satamayınca Salim'e, 'Kendine al.' dedim. Para konusu ve ev meselesi çıktı. 'Eve bakmayana kadar fiyat veremem.' dedim. Eve baktıktan sonra akşam onu aradım. 'Hakkı 170 bin liradır. Senin için en son 150 bin yaparım.' dedim. O da başka birinin 140 bin lira fiyat verdiğini söyledi. Ben de 'Beni o para kurtarmaz.' dedim. 200 bin lira fiyat verdiğim konusunda yalan söylüyor." beyanında bulundu.
Bahtiyar, savunmasını şöyle tamamladı:
"(Salim Güran) Ben sana ne dediysem onu söyle. Sen beni çağırdın. Narin'i bana teslim ettin. Şimdi inkar ediyorsun. Ben aldım, götürdüm, oraya bıraktım. Ben sadece Narin'in cansız bedenini taşıdım. İnkar etmiyorum. Cezam neyse razıyım.
Onların da suçunu kabul etmesi lazım. Suçun hepsini benim üzerime atıyorlar. Kesinlikle kabul etmiyorum. Ben öldürmedim, neden üzerime alayım ki? İftira atamam. Ne biliyorsam onu söyledim."
Duruşmada daha sonra Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'ın savunmasına geçildi.