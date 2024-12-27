Nevzat Bahtiyar'ın son savunması! "Ailemi güvenceye alınca her şeyi söyledim" | "Salim verdi ben taşıdım"

Davanın tutuklu sanıklarından Narin Güran 'ın cansız bedenini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar dün (26 Aralık) verdiği ifadede yine Salim'i işaret etti. Cesedi Salim'den aldığını öne süren Nevzat Bahtiyar, "Salim kendisi bana söyledi. Narin'in cesedini alırken Salim ben öldürdüm dedi" iddiasında bulundu. Salim ise bugün Nevzat'ın suçlu olduğunu öne sürerek, "Bu vahşiden neden şüphelenmiyorsunuz" dedi. Salim'in avukatı da Nevzat'a "Vahşi papağan" ifadeleriyle yüklendi.

Duruşmada tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar savunmasında, Narin'in cansız bedenini Salim Güran 'ın kendisine verdiğini ileri sürerek, "Kendisi bana işaret etti, 'Bunu kaybet, parça parça haline getir.' dedi. Suçu üzerime yüklüyorlar. Salim'in avukatı bana yönelik hoş kelimeler kullanmadı. Neden bir insanı vahşice yukarıdan atayım? Biri beni görebilir." ifadelerini kullandı.

"AİLEMİN GÜVENCESİ OLMADIĞI İÇİN YALAN SÖYLEMEK ZORUNDA KALDIM"

Ailesinin bir güvencesi olmadığı ve bu nedenle korktuğu için sustuğunu öne süren Bahtiyar şunşarı söyledi:

"Cezaevinde ailem güvence altına alındıktan sonra söyledim. Tekli odada kalıyorum. Kartım ve hesabım yoktu. Odamda televizyon, radyo hiçbir şey yok. (Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ) Devletin beni neden yakalamadığını söylüyor. Ne konuştuğunu bilmiyorsun. Kimin gücü devlete yetiyor. Hiç kimse gazetecilere müdahale etmedi.