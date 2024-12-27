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Nevzat Bahtiyar’ın son savunması! Ailemi güvenceye alınca her şeyi söyledim
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Nevzat Bahtiyar'ın son savunması! "Ailemi güvenceye alınca her şeyi söyledim"

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 15:56

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada Nevzat Bahtiyar son savunmasını yapıyor. Amca Salim Güran ile karşılıklı olarak birbirlerini suçlayan Bahtiyar yine Salim'i işaret etti. Salim'in kendisine "Vahşi" diyerek yüklenmesine yanıt veren Nevzat Bahtiyar, "Ben ahırın içinde cesedi vahşice atmışım, öyle mi? Peki, neden öyle yapayım? Arka tarafta bir yer var, biri beni görebilirdi. Ailem güvende olmadığı için yalan söyledim, korktum. Ailem cezaevine gelince rahatladım. Güvence altına alındığımda, "Her şeyi söylemeye hazırım," dedim. Ben papağan değilim." ifadelerini kullandı.

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