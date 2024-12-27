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Karadeniz gazı için kritik adım! Boru serim işlemi yapacak 'Castorone' gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazın sistemede daha hızlı entegresi için de çalışmalar sürüyor. Doğalgazın taşınması için derin sularda boru serim işlemi yapacak "Castorone" isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 12:14 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 12:14
Karadeniz gazı için kritik adım! Boru serim işlemi yapacak ’Castorone’ gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Karadeniz'de bulunan doğalgazın taşınması için derin sularda boru serim işlemi yapacak 'Castorone' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Karadeniz gazı için kritik adım! Boru serim işlemi yapacak ’Castorone’ gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkarılması için hem deniz hem de karada çalışmalar devam ediyor.

Karadeniz gazı için kritik adım! Boru serim işlemi yapacak ’Castorone’ gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Bu kapsamda Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan yola çıkan Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğindeki, 102 bin 32 groston ağırlığındaki 'Castorone' isimli gemi, derin sularda 3 ay boyunca doğalgaz boru serimi yapacak.

Karadeniz gazı için kritik adım! Boru serim işlemi yapacak ’Castorone’ gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

DÜN ÇAKANAKKALE'DEN BUGÜN İSTANBUL'DAN GEÇTİ

'Castorone' dün (26 Aralık) Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan ve karadan görüntülendi.

Karadeniz gazı için kritik adım! Boru serim işlemi yapacak ’Castorone’ gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

BOĞAZDA GEMİ TRAFİĞİ GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

Karadeniz gazı için kritik adım! Boru serim işlemi yapacak ’Castorone’ gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Açıklamada, "Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz için boru döşeyecek olan derin denizde boru indirme gemisi Castorone'nin, 5 kılavuz kaptan ile birlikte, Nene Hatun acil müdahale gemisi, Kurtarma-7, Kurtarma-10, Kurtarma-11, Kurtarma-12 Römorkörleri ve 8 hızlı tahlisiye botu refakatinde İstanbul Boğazı geçişine başlaması nedeniyle, İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici olarak ve çift yönde askıya alındı" ifadelerine yer verildi.

Karadeniz gazı için kritik adım! Boru serim işlemi yapacak ’Castorone’ gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti