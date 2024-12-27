Karadeniz gazı için kritik adım! Boru serim işlemi yapacak ’Castorone’ gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti

Karadeniz'de bulunan doğalgazın taşınması için derin sularda boru serim işlemi yapacak 'Castorone' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkarılması için hem deniz hem de karada çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan yola çıkan Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğindeki, 102 bin 32 groston ağırlığındaki 'Castorone' isimli gemi, derin sularda 3 ay boyunca doğalgaz boru serimi yapacak.

DÜN ÇAKANAKKALE'DEN BUGÜN İSTANBUL'DAN GEÇTİ 'Castorone' dün (26 Aralık) Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan ve karadan görüntülendi.