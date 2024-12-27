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Başkan Erdoğan Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti: "Gereken yapılacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti. Konuyla ilgili AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, "Soruşturma çok yönlü ve titiz bir şekilde sürdürülüyor. İlk etapta 10 kişi gözaltına alınmıştı. Hatası kusuru ihmali olan varsa gereken mutlaka yapılacaktır. Bundan hiç kimse şüphe duymasın." dedi.

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 16:01 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 16:05
Başkan Erdoğan Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti: Gereken yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Valiliğini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti: Gereken yapılacak

Valiliğe gelişinde Erdoğan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve kent protokolü tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan'dan patlamada ölen işçilerin ailelerine ziyaret!

Başkan Erdoğan Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti: Gereken yapılacak

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Valilik şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Ustaoğlu'ndan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Başkan Erdoğan Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti: Gereken yapılacak

AİLELERE TAZİYE ZİYARETİ

Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Muhammet Ergin, Enes Kırmızı ve Özlem Özçakır'ın ailelerini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti: Gereken yapılacak

Erdoğan Özçakır'ın gözü yaşlı ailelerle yakında ilgilendi. Çocuklara hediyeler verdi.

Başkan Erdoğan Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti: Gereken yapılacak

Başkan Erdoğan ziyaretlerin ardından katıldığı AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde devam eden soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti: Gereken yapılacak

İHMALİ OLANLAR HESAP VERECEK

Erdoğan, "Ailelerimizin son derece metanetli davranıyorlar. Soruşturma çok yönlü ve titiz bir şekilde sürdürülüyor. İlk etapta 10 kişi gözaltına alınmıştı. Hatası kusuru ihmali olan varsa gereken mutlaka yapılacaktır. Bundan hiç kimse şüphe duymasın." dedi.

Başkan Erdoğan Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti: Gereken yapılacak
Başkan Erdoğan Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti: Gereken yapılacak