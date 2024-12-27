Başkan Erdoğan Balıkesir'deki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti: "Gereken yapılacak"

İHMALİ OLANLAR HESAP VERECEK



Erdoğan, "Ailelerimizin son derece metanetli davranıyorlar. Soruşturma çok yönlü ve titiz bir şekilde sürdürülüyor. İlk etapta 10 kişi gözaltına alınmıştı. Hatası kusuru ihmali olan varsa gereken mutlaka yapılacaktır. Bundan hiç kimse şüphe duymasın." dedi.