Nevzat Bahtiyar'ın son savunması! "Ailemi güvenceye alınca her şeyi söyledim"

Davanın tutuklu sanıklarından Narin Güran 'ın cansız bedenini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar dün (26 Aralık) verdiği ifadede yine Salim'i işaret etti. Cesedi Salim'den aldığını öne süren Nevzat Bahtiyar, "Salim kendisi bana söyledi. Narin'in cesedini alırken Salim ben öldürdüm dedi" iddiasında bulundu. Salim ise bugün Nevzat'ın suçlu olduğunu öne sürerek, "Bu vahşiden neden şüphelenmiyorsunuz" dedi.

NEVZAT BAHTİYAR'IN SON SAVUNMASI

Nevzat Bahtiyar son savunmasını yapıyor.

Nevzat Bahtiyar: Ben sadece cesedi taşıdım, sadece bu suçu işledim. Başka da bir şey yapmadım. Salim, tüm suçu benim üzerime yıkmaya çalışıyor. Salim'in avukatı bana "vahşi papağan" dedi. Ben o kelimeyi kullanmak istememiştim. Ben papağan değilim. Eğer öyle olsaydım, ormanda yaşardım. Ben ahırın içinde cesedi vahşice atmışım, öyle mi? Peki, neden öyle yapayım? Arka tarafta bir yer var, biri beni görebilirdi. Ailem güvende olmadığı için yalan söyledim, korktum. Ailem cezaevine gelince rahatladım. Güvence altına alındı��ımda, "Her şeyi söylemeye hazırım," dedim. Ben papağan değilim.