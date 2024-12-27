Nevzat Bahtiyar'ın son savunması! "Ailemi güvenceye alınca her şeyi söyledim"

Narin Güran'ın cansız bedenini amca Salim Güran'dan alarak dere yatağına gömdüğünü öne süren Nevzat Bahtiyar son savunmasını yapıyor.
İKİNCİ DURUŞMADA İKİNCİ GÜN
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin haklarında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, yargılandıkları davanın ikinci duruşmasının 2'nci gününde, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirildi.
NEVZAT BAHTİYAR YİNE SALİM GÜRAN'I YİNE BİRBİRLERİNİ SUÇLADI
Davanın tutuklu sanıklarından Narin Güran'ın cansız bedenini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar dün (26 Aralık) verdiği ifadede yine Salim'i işaret etti. Cesedi Salim'den aldığını öne süren Nevzat Bahtiyar, "Salim kendisi bana söyledi. Narin'in cesedini alırken Salim ben öldürdüm dedi" iddiasında bulundu. Salim ise bugün Nevzat'ın suçlu olduğunu öne sürerek, "Bu vahşiden neden şüphelenmiyorsunuz" dedi.
NEVZAT BAHTİYAR'IN SON SAVUNMASI
Nevzat Bahtiyar son savunmasını yapıyor.
Nevzat Bahtiyar: Ben sadece cesedi taşıdım, sadece bu suçu işledim. Başka da bir şey yapmadım. Salim, tüm suçu benim üzerime yıkmaya çalışıyor. Salim'in avukatı bana "vahşi papağan" dedi. Ben o kelimeyi kullanmak istememiştim. Ben papağan değilim. Eğer öyle olsaydım, ormanda yaşardım. Ben ahırın içinde cesedi vahşice atmışım, öyle mi? Peki, neden öyle yapayım? Arka tarafta bir yer var, biri beni görebilirdi. Ailem güvende olmadığı için yalan söyledim, korktum. Ailem cezaevine gelince rahatladım. Güvence altına alındı��ımda, "Her şeyi söylemeye hazırım," dedim. Ben papağan değilim.
Ailem yanıma gelene kadar saçımı bile kestirmedim. Cezaevinde ne televizyon var, ne de radyo. Ben bu bilgileri nereden bilebilirim? "Patlıcan" dedim, herkes güldü. Ben bunu espri olsun diye söyledim."
Nevzat savunmasını şöyle sürdürdü:
Ailemin güvenliği sağlanana kadar sustum. Salim, araba konusunda yalan söylüyor. Adam arabayı satamadı. Ben de Salim'e, "Paran varsa kendine al," dedim. O da gidip anlaşarak arabayı aldı. Kardeşi bilmesin diye arabayı benim üstüme yazdırdı. Sonra ev meselesi çıktı. Bana, "Kaça yapacaksın?" diye sordu. Akşam arayıp, "270 bin lira olur ama senin için 150 bin lira olur," dedim. O da, "Biri 140 bin lira, biri de başka bir fiyat verdi," dedi. "İşçilik, içme suyu gibi masraflar da onlara ait olacak," dedi. Şimdi kalkmış, "200 bin lira fiyat verdi," diyerek yalan söylüyor.
Ben sana ne söylediysem onu anlat. Sen beni çağırdın, Narin'i teslim ettim. Ben bunu inkar etmiyorum. Ben sadece taşıdım, suçumu kabul ediyorum. Ama onların da suçlarını kabul etmesi lazım.
"HER ŞEYİ BENİM ÜZERİME ATIYORLAR"
Ancak etmiyorlar, her şeyi benim üzerime atıyorlar. Benim tüm suçu üstlenmemi istiyorlar, ama bunu kabul edemem. Benim söyleyecek başka bir şeyim olmayabilir. Onlara bir şey söyleyecek ya da iftira atacak durumda değilim. Hakikat neyse o ortaya çıksın.