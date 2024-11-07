Narin’in babası Arif Güran Nevzat Bahtiyar’la tartışmasını anlattı: Kellem de gitse doğru budur | Hepsinden şikayetçiyim

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.
8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması için tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.
Duruşmada tutuklu sanıklarlar Nevzat Bahtiyar, Enes Güran, Yüksel Güran ve Salim Güran ifade verdi. Aile üyeleri Nevzat'ı suçlarken Nevzat ise yine Salim'i işaret etti.
Sanıkların ardından Narin'in babası Arif Güran müşteki sıfatıyla verdi.
"NEVZAT'LA TARTIŞTIK"
Baba Arif Güran, Nevzat Bahtiyar ile bir araba ticareti konusunda, kavga edercesine tartıştıklarını söyledi. Güran, şiddetli tartışmamız sırasında Nevzat'ın kekelemesiyle dalga geçtiğini ifade etti.