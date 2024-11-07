SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Narin'in babası Arif Güran Nevzat Bahtiyar'la tartışmasını anlattı: Kellem de gitse doğru budur | Hepsinden şikayetçiyim

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması gerçekleştirildi. Duruşmada tutuklu sanıklarlar Nevzat Bahtiyar, Enes Güran, Yüksel Güran ve Salim Güran'ın ifadelerinin ardından Narin'in babası Arif Güran müşteki sıfatıyla verdi. Nevzat Bahtiyar ile yaşadığı tartışmayı anlatan Arif Güran, "Kellem de gitse, doğru budur." iddiasında bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 21:14 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 21:14
Narin’in babası Arif Güran Nevzat Bahtiyar’la tartışmasını anlattı: Kellem de gitse doğru budur | Hepsinden şikayetçiyim

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması için tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Narin’in babası Arif Güran Nevzat Bahtiyar’la tartışmasını anlattı: Kellem de gitse doğru budur | Hepsinden şikayetçiyim

Duruşmada tutuklu sanıklarlar Nevzat Bahtiyar, Enes Güran, Yüksel Güran ve Salim Güran ifade verdi. Aile üyeleri Nevzat'ı suçlarken Nevzat ise yine Salim'i işaret etti.

Narin’in babası Arif Güran Nevzat Bahtiyar’la tartışmasını anlattı: Kellem de gitse doğru budur | Hepsinden şikayetçiyim

Sanıkların ardından Narin'in babası Arif Güran müşteki sıfatıyla verdi.

"NEVZAT'LA TARTIŞTIK"

Baba Arif Güran, Nevzat Bahtiyar ile bir araba ticareti konusunda, kavga edercesine tartıştıklarını söyledi. Güran, şiddetli tartışmamız sırasında Nevzat'ın kekelemesiyle dalga geçtiğini ifade etti.

SON DAKİKA