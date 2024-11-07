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Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde ilgi odağı Başkan Erdoğan! Macron, Kristersson, Rama, Hristodulidis... Biri geldi diğeri gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin ilgi odağı oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Erdoğan'ın ayağına geldi. Erdoğan daha sonra, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 15:24 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 16:48
Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde ilgi odağı Başkan Erdoğan! Macron, Kristersson, Rama, Hristodulidis... Biri geldi diğeri gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde ilgi odağı Başkan Erdoğan! Macron, Kristersson, Rama, Hristodulidis... Biri geldi diğeri gitti

Erdoğan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi açılış oturumuna katıldı.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde ilgi odağı Başkan Erdoğan! Macron, Kristersson, Rama, Hristodulidis... Biri geldi diğeri gitti

MACRON BİZZAT AYAĞINA GELDİ

Zirvenin ilgi odağı hiç şüphesiz Başkan Erdoğan oldu.

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