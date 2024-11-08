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KAMU PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li KPSS şartsız alım yapacak kurumlar açıklandı! Zabıta, itfaiye eri ve işçi alımı ilanları

2024 yılında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan KPSS'li ve KPSS'siz kamu personel alımı ilanları, devlet kurumlarında görev almak isteyen birçok kişi için büyük bir fırsat sunuyor. KPSS sınavına girip yüksek puan alamayan adaylar için KPSS'siz memur alımları önemli bir seçenek haline gelmiş durumda.

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Giriş Tarihi :08 Kasım 2024 , 10:23 Güncelleme Tarihi :08 Kasım 2024 , 10:23
KAMU PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li KPSS şartsız alım yapacak kurumlar açıklandı! Zabıta, itfaiye eri ve işçi alımı ilanları

KPSS'siz memur alımı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmadan devlet kurumlarına personel alınması anlamına gelir. Bu alımlar, KPSS'ye giremeyen veya yeterli puan alamayan adaylara yönelik önemli bir fırsat sunar. 2024 yılında çeşitli kamu kurumları tarafından bu tür alımlar gerçekleştirilmektedir.

KAMU PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li KPSS şartsız alım yapacak kurumlar açıklandı! Zabıta, itfaiye eri ve işçi alımı ilanları

Alım Yapacak Kurumlar ve Başvuru Tarihleri

Aşağıda, 2024 yılı için kamu personeli alımı yapacak olan bazı kurumlar ve başvuru tarihleri yer almaktadır:

Gebze Belediye Başkanlığı

  • Alım: 60 Zabıta Memuru

  • Başvuru Tarihi: 25 Kasım - 29 Kasım

KAMU PERSONEL ALIMI 2024: KPSS’li KPSS şartsız alım yapacak kurumlar açıklandı! Zabıta, itfaiye eri ve işçi alımı ilanları

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı

  • Alım: 96 Memur

  • Başvuru Tarihi: 21 Kasım - 29 Kasım

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