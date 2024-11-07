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Narin duruşmasından sıcak bilgiler! A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı
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Narin duruşmasından sıcak bilgiler! A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 22:05 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 22:05

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması başladı. Duruşmada tutuklu sanıklarlardan amca Salim Güran'ın ifadesi alındı. Nevzat'la 2 aydır konuşmadığını savunan Güran telefonuna indirip sildiği programlarla ilgili de çelişkili ifadeler kullandı. Yengeli Yüksel Güran ile ilişkisi olmadığını savunan Salim Güran, "Kesinlikle hayır benim de ilişkim yok. Abime böyle namussuzluk yapmam Nevzat erkek gibi söyle bana bakarak Narin'i öldürdüğünü söyle!" dedi. İşte Narin duruşmasında son durum...

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