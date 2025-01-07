NARİN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ? Eryılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Narin'in neden öldürüldüğü hususunda en önemli ip ucu otopsi sırasında vajen bölgesinden, iç çamaşırından ve diğer giysilerin üzerinden tespit edilen PSA'dır. Bu olayın açık şekilde "cinsellik" içeren bir eylem nedeniyle ya da eylemin üzerine gelmesiyle açıklanabilir. Sonuç ise tektir, Narin "cinsellik" içeren bir eylem nedeniyle öldürülmüştür. Ya doğrudan sujesiydi ya da tanığ�� oldu. Başka bir ihtimal yok!"

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Eryılmaz, köyün her şeyi bildiğini düşündüğünü açıkladı.

Eryılmaz, söz konusu paylaşımında "Nevzat benim orada saf tutup namaz kılacağına, benimle Narin'i arayacağını söyleseydi, Salim bana bunu yaptırdı, Narin burada diye" ... Sanki bilmiyorsun, sanki bilmiyorsun ne olduğunu da Nevzat'tan öğreneceksin! Herkesin bildiği Narin'e ne olduğunu, bütün köyde olduğunu biliyordu! Milleti kıt akıllı mı sanıyorsunuz siz!" ifadelerine yer verdi.