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Narin'i kim öldürdü? Salim Güran'dan karara ilk yorum: Gerçek katil dışarı çıkacak

Türkiye'nin gündemine oturan Narin Güran davasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kritik davada geçtiğimiz günlerde karar açıklanırken Narin'i kimin öldürdüğü ve cinayeti ne sebeple işlediği yanıt bulmamıştı. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşım yaptı. Eryılmaz, "Narin'e ne olduğunu, bütün köy biliyordu" dedi. Öte yandan Salim Güran'dan karara ilişkin açıklama geldi.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 14:55 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 15:03
Narin’i kim öldürdü? Salim Güran’dan karara ilk yorum: Gerçek katil dışarı çıkacak

Diyarbakır'da vahşi bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İtirafçı sanık Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini gizlemekten" 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Narin’i kim öldürdü? Salim Güran’dan karara ilk yorum: Gerçek katil dışarı çıkacak

ALDIĞI CEZA TEPKİYE YOL AÇTI
Nevzat'ın aldığı ceza kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken, Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz'ın Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Narin’i kim öldürdü? Salim Güran’dan karara ilk yorum: Gerçek katil dışarı çıkacak

"KARARA ALIŞTIRMIŞTIM"
Verilen cezaya ilişkin Güran ailesinin yorumu da merak edildi. Esra Ezmeci'nin programına katılan Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, davanın ardından Güran ile bir araya geldiğini belirterek "Ben zaten Salim Güran'ı yerel mahkemenin vereceği karara alıştırmıştım. Ancak biz Nevzat Bahtiyar'ın 4 yıl 6 ay ceza verilmesi bizi çok üzdü. Nevzat'a ağırlaştırılmış müebbet verilseydi belki konuşurdu. " ifadelerini kullandı.

Narin’i kim öldürdü? Salim Güran’dan karara ilk yorum: Gerçek katil dışarı çıkacak

"NEVZAT'IN ALDIĞI CEZAYA ÜZÜLÜYORUM"
Aktağ, Güran'ın karara ilişkin olarak "Yediğim cezaya üzülmüyorum. Nevzat'ın aldığı cezaya üzülüyorum. Gerçek katil dışarıda dolaşacak. "dediğini de aktardı.

Narin’i kim öldürdü? Salim Güran’dan karara ilk yorum: Gerçek katil dışarı çıkacak

Öte yandan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz sosyal medyadan dikkat çeken peş peşe açıklamada bulundu. Eryılmaz, başka bir ihtimal olmadığını ifade ederek "Narin 'cinsellik' içeren bir eylem nedeniyle öldürülmüştür" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Narin’i kim öldürdü? Salim Güran’dan karara ilk yorum: Gerçek katil dışarı çıkacak

NARİN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Eryılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Narin'in neden öldürüldüğü hususunda en önemli ip ucu otopsi sırasında vajen bölgesinden, iç çamaşırından ve diğer giysilerin üzerinden tespit edilen PSA'dır.

Bu olayın açık şekilde "cinsellik" içeren bir eylem nedeniyle ya da eylemin üzerine gelmesiyle açıklanabilir. Sonuç ise tektir, Narin "cinsellik" içeren bir eylem nedeniyle öldürülmüştür. Ya doğrudan sujesiydi ya da tanığ�� oldu. Başka bir ihtimal yok!"

Narin’i kim öldürdü? Salim Güran’dan karara ilk yorum: Gerçek katil dışarı çıkacak

İşte o paylaşım...

Narin Güran cinayetinde beklenmedik gelişme! Nevzat Bahtiyar için şoke eden talep! Devran için harekete geçildi
Narin Güran cinayetinde beklenmedik gelişme! Nevzat Bahtiyar için şoke eden talep! Devran için harekete geçildi

Narin’i kim öldürdü? Salim Güran’dan karara ilk yorum: Gerçek katil dışarı çıkacak

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Eryılmaz, köyün her şeyi bildiğini düşündüğünü açıkladı.

Narin’i kim öldürdü? Salim Güran’dan karara ilk yorum: Gerçek katil dışarı çıkacak

Eryılmaz, söz konusu paylaşımında "Nevzat benim orada saf tutup namaz kılacağına, benimle Narin'i arayacağını söyleseydi, Salim bana bunu yaptırdı, Narin burada diye" ... Sanki bilmiyorsun, sanki bilmiyorsun ne olduğunu da Nevzat'tan öğreneceksin! Herkesin bildiği Narin'e ne olduğunu, bütün köyde olduğunu biliyordu! Milleti kıt akıllı mı sanıyorsunuz siz!" ifadelerine yer verdi.

Narin’i kim öldürdü? Salim Güran’dan karara ilk yorum: Gerçek katil dışarı çıkacak

İşte o paylaşım...