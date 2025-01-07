Diyarbakır'da vahşi bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İtirafçı sanık Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini gizlemekten" 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
ALDIĞI CEZA TEPKİYE YOL AÇTI
Nevzat'ın aldığı ceza kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken, Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz'ın Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.
"KARARA ALIŞTIRMIŞTIM"
Verilen cezaya ilişkin Güran ailesinin yorumu da merak edildi. Esra Ezmeci'nin programına katılan Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, davanın ardından Güran ile bir araya geldiğini belirterek "Ben zaten Salim Güran'ı yerel mahkemenin vereceği karara alıştırmıştım. Ancak biz Nevzat Bahtiyar'ın 4 yıl 6 ay ceza verilmesi bizi çok üzdü. Nevzat'a ağırlaştırılmış müebbet verilseydi belki konuşurdu. " ifadelerini kullandı.
"NEVZAT'IN ALDIĞI CEZAYA ÜZÜLÜYORUM"
Aktağ, Güran'ın karara ilişkin olarak "Yediğim cezaya üzülmüyorum. Nevzat'ın aldığı cezaya üzülüyorum. Gerçek katil dışarıda dolaşacak. "dediğini de aktardı.
Öte yandan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz sosyal medyadan dikkat çeken peş peşe açıklamada bulundu. Eryılmaz, başka bir ihtimal olmadığını ifade ederek "Narin 'cinsellik' içeren bir eylem nedeniyle öldürülmüştür" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
NARİN NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?
Eryılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Narin'in neden öldürüldüğü hususunda en önemli ip ucu otopsi sırasında vajen bölgesinden, iç çamaşırından ve diğer giysilerin üzerinden tespit edilen PSA'dır.
Bu olayın açık şekilde "cinsellik" içeren bir eylem nedeniyle ya da eylemin üzerine gelmesiyle açıklanabilir. Sonuç ise tektir, Narin "cinsellik" içeren bir eylem nedeniyle öldürülmüştür. Ya doğrudan sujesiydi ya da tanığ�� oldu. Başka bir ihtimal yok!"
İşte o paylaşım...
Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Eryılmaz, köyün her şeyi bildiğini düşündüğünü açıkladı.
Eryılmaz, söz konusu paylaşımında "Nevzat benim orada saf tutup namaz kılacağına, benimle Narin'i arayacağını söyleseydi, Salim bana bunu yaptırdı, Narin burada diye" ... Sanki bilmiyorsun, sanki bilmiyorsun ne olduğunu da Nevzat'tan öğreneceksin! Herkesin bildiği Narin'e ne olduğunu, bütün köyde olduğunu biliyordu! Milleti kıt akıllı mı sanıyorsunuz siz!" ifadelerine yer verdi.
İşte o paylaşım...