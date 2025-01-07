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FETÖ'cülerin para kasasıydı! Bakanlık mal varlığına el koydu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın terör örgütüne finansman sağladığı belirlenen kişilerle ilgili mal varlıklarının dondurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Listede, şirketleri aracılığıyla FETÖ'cü teröristlere düzenli olarak milyonlarca lira aktardığı belirlenen isim dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 11:44 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 12:28
FETÖ’cülerin para kasasıydı! Bakanlık mal varlığına el koydu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

FETÖ’cülerin para kasasıydı! Bakanlık mal varlığına el koydu

Bakanlıkça hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

FETÖ’cülerin para kasasıydı! Bakanlık mal varlığına el koydu

MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütleri PKK/KCK bağlantılı 7 gerçek kişi ile 5 tüzel kişinin, DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 22 gerçek kişinin ve FETÖ/PDY bağlantılı 1 gerçek kişi ile 9 tüzel kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

FETÖ’cülerin para kasasıydı! Bakanlık mal varlığına el koydu

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİM
Yayımlanan listede FETÖ üyesi Muhammet Enes Yılmaz'ın isminin bulunması da dikkat çekti. ABD'de yaşayan şahsın, iki de şirketi bulunurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, Yılmaz'In Türkiye'deki örgüt mensuplarına para akıttığı tespit edilmişti.

FETÖ’cülerin para kasasıydı! Bakanlık mal varlığına el koydu

FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlama suçlarından firari olduğu bildirilen Yılmaz'ın sahibi olduğu NISEZ TRADING LLC ve DTF PRINTER USA LLC isimli şirket üzerinden örgüt mensuplarına iletilmek üzere uluslararası ödeme hizmetleri aracılığıyla Türkiye'ye para gönderdiği tespit edilmişti. 28 şüphelinin de bu şekilde terörizmin finansmanına iştirak ettikleri anlaşılmıştı. NISEZ TRADING'in sayfası incelendiğinde Türkiye'de yaşayan ve uzaktan çalışan kişilerin olduğu görülmüştü. DTF PRINTER USA LLC isimli şirketin 2022 faaliyete geçtiği öğrenildi.

FETÖ’cülerin para kasasıydı! Bakanlık mal varlığına el koydu

BYLOCK KULLANDIĞI DA TESPİT EDİLDİ

FETÖ'nün kapatılan Zirve Üniversitesi'nin mütevelli heyetinde bulunan firari Muhammet Enes Yılmaz'ın örgütün haberleşme sistemi olan ByLock kullandığı da tespit edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan listelerin tamamında ise şu isimlerin yer aldığı görüldü👇🏻

FETÖ’cülerin para kasasıydı! Bakanlık mal varlığına el koydu

PKK/KCK Terör Örgütü İltisaklı Kişiler

1- Tamer Kazan

2- Saadet Kaya

3- Hasan Baran Kazan

4- Botan Mikail Kazan

5- Hamza Güleç

6- Erdoğan Çıytak

7- Mohammed Khalil Bakka

FETÖ’cülerin para kasasıydı! Bakanlık mal varlığına el koydu

PKK/KCK Terör Örgütü İltisaklı Kuruluşlar

8- Güleç Trading Altın Limited Şirketi

9- HRG Havacılık Anonim Şirketi

10- Sweyol Interbetong AB

11- Xuiri AB

12- Orkes Electronics

FETÖ’cülerin para kasasıydı! Bakanlık mal varlığına el koydu

DAEŞ ve El Kaide Terör Örgütü İltisaklı Kişiler

13- Tolga Korkmaz

14- Abdullah El Taha

15- Abdülkerim Selim

16- Abdullah Kasım

FETÖ’cülerin para kasasıydı! Bakanlık mal varlığına el koydu

17- İbrahim Şaban

18- Mehmet Arif Özger

19- Abdullah Mushtaq Talib

20- Omar Talib Zghair Zghair

21- Murat Gezenler

22- Halis Karadağ

23- Ercan Bıçak

24- Burak Kam

25- Rekan Abdulkerim

FETÖ’cülerin para kasasıydı! Bakanlık mal varlığına el koydu

26- Ahmed Hafez

27- Eyser Abdulcabbar Mustafa Kalu

28- Khaled Hussein Alhubo

29- Moustafa Husein Alhobou

30- Mahmoud Alhajali

31- Kadri Jamalı

32- Mean Elbidevi

33- Mohammed İbrahim Khayoon Al Sadoon

34- Salah Al Fares

FETÖ’cülerin para kasasıydı! Bakanlık mal varlığına el koydu

FETÖ-PYD Terör Örgütü İltisaklı Kişiler

35- Muhammet Enes Yılmaz

FETÖ’cülerin para kasasıydı! Bakanlık mal varlığına el koydu

FETÖ-PYD Terör Örgütü İltisaklı Kuruluşlar

36- Breeze Inc.

37- Discovery Education Services Inc.

38- Lehiggh Dialogue Center

39- Pinnacle Eğitim Hizmetleri

40- Pinoeer Acamdemy Of Science

41- Texas Gulf Foundination

42- Wellsping Cultural and Educational Foudation Inc.

43- DTF Printer USA LLC

44- Nisez Trading LLC