Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.
Bakanlıkça hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
MAL VARLIKLARI DONDURULDU
Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütleri PKK/KCK bağlantılı 7 gerçek kişi ile 5 tüzel kişinin, DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 22 gerçek kişinin ve FETÖ/PDY bağlantılı 1 gerçek kişi ile 9 tüzel kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.
LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİM
Yayımlanan listede FETÖ üyesi Muhammet Enes Yılmaz'ın isminin bulunması da dikkat çekti. ABD'de yaşayan şahsın, iki de şirketi bulunurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, Yılmaz'In Türkiye'deki örgüt mensuplarına para akıttığı tespit edilmişti.
FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlama suçlarından firari olduğu bildirilen Yılmaz'ın sahibi olduğu NISEZ TRADING LLC ve DTF PRINTER USA LLC isimli şirket üzerinden örgüt mensuplarına iletilmek üzere uluslararası ödeme hizmetleri aracılığıyla Türkiye'ye para gönderdiği tespit edilmişti. 28 şüphelinin de bu şekilde terörizmin finansmanına iştirak ettikleri anlaşılmıştı. NISEZ TRADING'in sayfası incelendiğinde Türkiye'de yaşayan ve uzaktan çalışan kişilerin olduğu görülmüştü. DTF PRINTER USA LLC isimli şirketin 2022 faaliyete geçtiği öğrenildi.
BYLOCK KULLANDIĞI DA TESPİT EDİLDİ
FETÖ'nün kapatılan Zirve Üniversitesi'nin mütevelli heyetinde bulunan firari Muhammet Enes Yılmaz'ın örgütün haberleşme sistemi olan ByLock kullandığı da tespit edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan listelerin tamamında ise şu isimlerin yer aldığı görüldü👇🏻
PKK/KCK Terör Örgütü İltisaklı Kişiler
1- Tamer Kazan
2- Saadet Kaya
3- Hasan Baran Kazan
4- Botan Mikail Kazan
5- Hamza Güleç
6- Erdoğan Çıytak
7- Mohammed Khalil Bakka
PKK/KCK Terör Örgütü İltisaklı Kuruluşlar
8- Güleç Trading Altın Limited Şirketi
9- HRG Havacılık Anonim Şirketi
10- Sweyol Interbetong AB
11- Xuiri AB
12- Orkes Electronics
DAEŞ ve El Kaide Terör Örgütü İltisaklı Kişiler
13- Tolga Korkmaz
14- Abdullah El Taha
15- Abdülkerim Selim
16- Abdullah Kasım
17- İbrahim Şaban
18- Mehmet Arif Özger
19- Abdullah Mushtaq Talib
20- Omar Talib Zghair Zghair
21- Murat Gezenler
22- Halis Karadağ
23- Ercan Bıçak
24- Burak Kam
25- Rekan Abdulkerim
26- Ahmed Hafez
27- Eyser Abdulcabbar Mustafa Kalu
28- Khaled Hussein Alhubo
29- Moustafa Husein Alhobou
30- Mahmoud Alhajali
31- Kadri Jamalı
32- Mean Elbidevi
33- Mohammed İbrahim Khayoon Al Sadoon
34- Salah Al Fares
FETÖ-PYD Terör Örgütü İltisaklı Kişiler
FETÖ-PYD Terör Örgütü İltisaklı Kuruluşlar
36- Breeze Inc.
37- Discovery Education Services Inc.
38- Lehiggh Dialogue Center
39- Pinnacle Eğitim Hizmetleri
40- Pinoeer Acamdemy Of Science
41- Texas Gulf Foundination
42- Wellsping Cultural and Educational Foudation Inc.
43- DTF Printer USA LLC
44- Nisez Trading LLC