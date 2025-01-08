Meteoroloji 8 Ocak Hava Durumu | İstanbul hafta sonu yağmura teslim olacak! Sıcaklık kademeli düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer vatandaşları olası ani sel, su baskını ve trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

8 OCAK HAVA DURUMU: Kuzey ve Batı Bölgelerinde Sağanak Yağış Bekleniyor Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Ege bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken bu bölgelerde yaşayanlar için sağanak yağış anında oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İç Bölgelerde Don ve Sis Uyarısı İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu olacak. Ancak bu bölgelerde buzlanma, don, pus ve sis olaylarının yaşanması bekleniyor.

Özellikle gece saatlerinde meydana gelebilecek yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşeceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği bildirildi.