Meteoroloji 8 Ocak Hava Durumu | İstanbul hafta sonu yağmura teslim olacak! Sıcaklık kademeli düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer vatandaşları olası ani sel, su baskını ve trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.
8 OCAK HAVA DURUMU: Kuzey ve Batı Bölgelerinde Sağanak Yağış Bekleniyor
Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Ege bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken bu bölgelerde yaşayanlar için sağanak yağış anında oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
İç Bölgelerde Don ve Sis Uyarısı
İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu olacak. Ancak bu bölgelerde buzlanma, don, pus ve sis olaylarının yaşanması bekleniyor.
Özellikle gece saatlerinde meydana gelebilecek yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşeceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği bildirildi.
Doğu Anadolu'da Çığ Tehlikesi
Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çekildi. Özellikle Erzurum, Kars ve çevresinde yaşayan vatandaşların bu konuda daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Batı bölgelerinde 18-19°C'lere kadar ulaşan sıcaklıklar, Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde -4°C'ye kadar düşecek.
İstanbul'da Sağanak Yağış Bekleniyor
Meteoroloji'nin yayımladığı hava durumu raporunda, Marmara Bölgesi'nde özellikle Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi.
İstanbul'da ise yağışların hafta sonu itibarıyla yer yer kuvvetli olabileceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, yağışlı hava ile birlikte rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
Rüzgar ve Denizlerde Durum
Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Denizlerde ise fırtına beklenmiyor. Ancak sağanak yağış anında görüş mesafesinin azalabileceği belirtildi.
8 Ocak Çarşamba Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara: Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde yer yer sağanak yağış bekleniyor. İstanbul ve çevresinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Ege: İzmir ve Muğla'da sağanak yağış etkili olacak. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve sis görülebilir.
Akdeniz: Genellikle parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'de yer yer sağanak yağış bekleniyor.
Doğu Anadolu: Bölge genelinde buzlanma ve don olayları beklenirken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesine dikkat edilmesi gerekiyor.
Uyarılar ve Öneriler
Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ riski bulunduğu için yüksek kesimlerde seyahat edenlerin dikkatli olması gerekiyor.
Buzlanma ve Don: İç ve doğu bölgelerde sürücüler buzlanma ve don olaylarına karşı önlem almalı, yola çıkmadan önce araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmelidir.