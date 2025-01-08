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Meteoroloji 8 Ocak Hava Durumu | İstanbul hafta sonu yağmura teslim olacak! Sıcaklık kademeli düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde yer yer yağışlı hava etkili olacak. Özellikle çığ tehlikesi ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. İşte 8 Ocak il il hava durumu haritası!

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 06:47 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 06:47
Meteoroloji 8 Ocak Hava Durumu | İstanbul hafta sonu yağmura teslim olacak! Sıcaklık kademeli düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer vatandaşları olası ani sel, su baskını ve trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Meteoroloji 8 Ocak Hava Durumu | İstanbul hafta sonu yağmura teslim olacak! Sıcaklık kademeli düşüyor

8 OCAK HAVA DURUMU: Kuzey ve Batı Bölgelerinde Sağanak Yağış Bekleniyor

Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Ege bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken bu bölgelerde yaşayanlar için sağanak yağış anında oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 8 Ocak Hava Durumu | İstanbul hafta sonu yağmura teslim olacak! Sıcaklık kademeli düşüyor

İç Bölgelerde Don ve Sis Uyarısı

İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'da hava parçalı bulutlu olacak. Ancak bu bölgelerde buzlanma, don, pus ve sis olaylarının yaşanması bekleniyor.

Meteoroloji 8 Ocak Hava Durumu | İstanbul hafta sonu yağmura teslim olacak! Sıcaklık kademeli düşüyor

Özellikle gece saatlerinde meydana gelebilecek yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşeceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği bildirildi.

Meteoroloji 8 Ocak Hava Durumu | İstanbul hafta sonu yağmura teslim olacak! Sıcaklık kademeli düşüyor

Doğu Anadolu'da Çığ Tehlikesi

Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çekildi. Özellikle Erzurum, Kars ve çevresinde yaşayan vatandaşların bu konuda daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji 8 Ocak Hava Durumu | İstanbul hafta sonu yağmura teslim olacak! Sıcaklık kademeli düşüyor

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Batı bölgelerinde 18-19°C'lere kadar ulaşan sıcaklıklar, Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde -4°C'ye kadar düşecek.

Meteoroloji 8 Ocak Hava Durumu | İstanbul hafta sonu yağmura teslim olacak! Sıcaklık kademeli düşüyor

İstanbul'da Sağanak Yağış Bekleniyor
Meteoroloji'nin yayımladığı hava durumu raporunda, Marmara Bölgesi'nde özellikle Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi.

Meteoroloji 8 Ocak Hava Durumu | İstanbul hafta sonu yağmura teslim olacak! Sıcaklık kademeli düşüyor

İstanbul'da ise yağışların hafta sonu itibarıyla yer yer kuvvetli olabileceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, yağışlı hava ile birlikte rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji 8 Ocak Hava Durumu | İstanbul hafta sonu yağmura teslim olacak! Sıcaklık kademeli düşüyor

Rüzgar ve Denizlerde Durum
Rüzgar genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Denizlerde ise fırtına beklenmiyor. Ancak sağanak yağış anında görüş mesafesinin azalabileceği belirtildi.

Meteoroloji 8 Ocak Hava Durumu | İstanbul hafta sonu yağmura teslim olacak! Sıcaklık kademeli düşüyor

8 Ocak Çarşamba Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara: Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde yer yer sağanak yağış bekleniyor. İstanbul ve çevresinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Meteoroloji 8 Ocak Hava Durumu | İstanbul hafta sonu yağmura teslim olacak! Sıcaklık kademeli düşüyor

Ege: İzmir ve Muğla'da sağanak yağış etkili olacak. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve sis görülebilir.

Meteoroloji 8 Ocak Hava Durumu | İstanbul hafta sonu yağmura teslim olacak! Sıcaklık kademeli düşüyor

Akdeniz: Genellikle parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'de yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 8 Ocak Hava Durumu | İstanbul hafta sonu yağmura teslim olacak! Sıcaklık kademeli düşüyor

Doğu Anadolu: Bölge genelinde buzlanma ve don olayları beklenirken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesine dikkat edilmesi gerekiyor.

Meteoroloji 8 Ocak Hava Durumu | İstanbul hafta sonu yağmura teslim olacak! Sıcaklık kademeli düşüyor

Uyarılar ve Öneriler

Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ riski bulunduğu için yüksek kesimlerde seyahat edenlerin dikkatli olması gerekiyor.

Meteoroloji 8 Ocak Hava Durumu | İstanbul hafta sonu yağmura teslim olacak! Sıcaklık kademeli düşüyor

Buzlanma ve Don: İç ve doğu bölgelerde sürücüler buzlanma ve don olaylarına karşı önlem almalı, yola çıkmadan önce araçlarını kış şartlarına uygun hale getirmelidir.

Meteoroloji 8 Ocak Hava Durumu | İstanbul hafta sonu yağmura teslim olacak! Sıcaklık kademeli düşüyor

Sağanak Yağış: Yağış beklenen bölgelerde ani su baskınları ve taşkın riskine karşı hazırlıklı olunması önemlidir.