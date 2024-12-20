Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşusu Nevzat Bahtiyar hakkında savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.16 Aralık'ta gerçekleşecek davanın yeni duruşmasına günler kala Narin'in babası Arif Güran canlı yayına katıldı.
GÖZYAŞLARINI TUTUMADI
Yayın sırasında çarpıcı açıklamlarda bulunan Arif Güran zaman zaman gözyaşlarını da tutamadı.
Güran olayın bu noktaya gelmesinin sebebinin yanlış yönlendirmeler olduğuna dikkat çekerek, Şeyma Kaya ve İsa Kaya başta olmak üzere akrabalarına tepki gösterdi.
İsa Kaya "Narin Güran benim köylüm olur. 17.30 sıralarında Narin'i Şevkat Kaya'nın evinin yanında çocuklara koştururken gördüm" şeklinde bir ifade vermişti. Güran, "Sanki herkes her şeyi biliyor. Ben ve Baran bir şey bilmiyoruz gibi bir algı oluşturuldu." dedi.
OLAY GÜNÜ NELER YAŞANDI?
Arif Güran eşinin Narin kaybolduğunda neden kendisinin aramadığına ilişkin olarak ise şunları söyledi:
Ailem benim yolda olduğumu biliyordu. Ben yolda iki kez TIR'ın altında kalıyordum. Benim dünyam yıkıldı. Ben sadece o TIR'ları hatırlıyorum. Ben köye gidince hemen caminin oraya gittim. Orada ağlamaktan kendimi toparlayamadım. Saat 9 civarıydı. 50-60 kişi ile beraber telefonların ışığını açarak arama yaptık. Jandarma geldiğinde köpeklerin okul tarafına ve mısır tarlasına tepki verdiğini söylediler. Salim Güran jandarma geldikten sonra bizim yanımızdan ayrıldı.
"SALİM ENES İÇİN KENDİSİNİ YAKMAZ"
Olayda kimseyi korumadığını belirten Arif Güran, "Hiç kimse benim kadar Salim'i tanıyamaz. Salim, Enes için kendisini yakmaz. Salim yakalandığı gün beni cezaevine çağrır 'senin oğlun için ben ceza mı yatayım?' derdi. Oğlu Devran ise o gün köyde değildi" şeklinde konuştu.
"HEPSİNİN BELGESİ VAR"
Yüksel Güran ile cezaevinde görüştüğünü söyleyen Arif Güran, "Yüksel, artık kendisini toparlayamaz. Çok kötü bir durumda. Okuma yazma bilmeyen bir insan. Savcının ceza kestiğine inanıyor. 10-15 gündür boğazından bir şey geçmemiş. Yüksel herkesi Allah'a havele ediyor. O insanların sabaha kadar uyumalarına müsade etmeyecek. Yüksel'e sen yemek yemezsen ben de yemeyeceğim dedim. Onun namusundan emin olduğumu söyledim. Onun namusuna iftira atan namussuzların kimin dayısının karısıyla birlikte olduğunu biliyorum. Herkes önce kendi namusuna baksın. Ben eşimden eminim. Ben isim vermiyorum ama onlar bu şekilde konuşursa hepsinin belgesi var. " dedi.
"KÖYÜ TERK EDECEĞİM"
Yayında ailesinden özür dileyen Arif Güran, "Bu haksızlığı aileme yaptığım için bu olay neticelenince köyü terk edeceğim. Ben aile bireylerimden özür diliyorum. Ben onların kalbini kırdım" ifadelerini kullandı.
"GAZAL BAHTİYAR BAYILDI"
Nevzat Bahtiyar'ın yakalandığı gün eşi Gazal Bahtiyar'ın bayıldığını söyleyen Arif Güran, "Maşallah Güran bana Gazal'ın bayıldığını söyledi. Gazal'ın endişesi var demek bayılıyor. O gün o evde 4-5 kişi vardı. Bahtayarların evi her yeri görüyor. Narin'in çıktığı patika yolu da görüyor." dedi.
Nevzat Bahtiyar ve ailesine 2 aydır su vermediklerini itiraf eden Güran, "Onlar gelip bizim hortumumuzu çekiyorlardı. Geri yerine koymuyorlardı. Eşime verme o zaman dedim." şeklinde ifadeler kullandı.
OTOMATİK ÖDEME DEĞİL İDDİASI
Öte yandan Salim Güran'ın banka işlem kayıtlarında; cinayet günü saat 15.19'da ve 15.28'te birer fatura ödediği dikkat çekmişti. Bu faturaların otomatik ödeme olmadığı iddia edildi.