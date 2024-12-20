"HEPSİNİN BELGESİ VAR"

Yüksel Güran ile cezaevinde görüştüğünü söyleyen Arif Güran, "Yüksel, artık kendisini toparlayamaz. Çok kötü bir durumda. Okuma yazma bilmeyen bir insan. Savcının ceza kestiğine inanıyor. 10-15 gündür boğazından bir şey geçmemiş. Yüksel herkesi Allah'a havele ediyor. O insanların sabaha kadar uyumalarına müsade etmeyecek. Yüksel'e sen yemek yemezsen ben de yemeyeceğim dedim. Onun namusundan emin olduğumu söyledim. Onun namusuna iftira atan namussuzların kimin dayısının karısıyla birlikte olduğunu biliyorum. Herkes önce kendi namusuna baksın. Ben eşimden eminim. Ben isim vermiyorum ama onlar bu şekilde konuşursa hepsinin belgesi var. " dedi.