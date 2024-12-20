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İngiltere'de kaybolan Türk profesörden acı haber! Cansız bedeni bulundu

26 Kasım'dan beridir haber alınamayan TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, üyesi olan ve Cranfield Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Orhan Ekren'den acı haber geldi. Genç adamın cansız bedeni, telefonunun son olarak sinyal verdiği nokta yakınlarında bulundu.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 09:25 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 09:25
İngiltere’de kaybolan Türk profesörden acı haber! Cansız bedeni bulundu

İngiltere'de kasım sonunda kaybolduğu açıklanan Prof. Dr. Orhan Ekren'in eşi Banu Ekren, Türk akademisyenin cansız bedeninin Londra'daki Regent kanalında bulunduğunu açıkladı.

İngiltere’de kaybolan Türk profesörden acı haber! Cansız bedeni bulundu

SİNYALDEN BULUNDU

Olaya ilişkin konuşan Banu Ekren, aile içinde birbirlerinin lokasyonlarını takip için kullandığı telefon uygulamasında sinyalin alındığı son nokta yakınlarında eşinin cenazesinin bulunduğunu söyledi.

İngiltere’de kaybolan Türk profesörden acı haber! Cansız bedeni bulundu

Ekren'in paylaştığı bilgilere göre, 15 Aralık'ta bir belediye temizlik işçisi, Londra'nın Camden bölgesinden geçen Regent kanalında bir cansız beden bulunduğu ihbarı yaptı. Yerel saatle sabah 10.00'da (TSİ 13.00) yapılan ihbarın ardından polisin kimlik tespiti için aileye fotoğraflar gönderdiğini anlatan Ekren, kimlik tespitinin 17 Aralık'ta tamamlandığını kaydetti. Ekren, İngiltere'de otopsi çalışmalarının devam ettiğini, cenaze töreninin Orhan Ekren'in cenazesinin teslim alınmasından sonra İzmir'in Torbalı ilçesinde yapılacağını sözlerine ekledi.

İngiltere’de kaybolan Türk profesörden acı haber! Cansız bedeni bulundu

NELER OLMUŞTU?

Başkent Londra yakınlarındaki Milton Keynes'te yaşayan Prof. Dr. Ekren'in, 26 Kasım'da gittiği Londra'nın Camden bölgesinde akşam saatlerinde kaybolduğu açıklanmıştı. Londra Metropolitan Polisi, telefonu son olarak Regent kanalı kenarında sinyal veren Ekren'in bulunması için kanalın iki kere arandığı bilgisini vermişti.

Türk profesör İngilterede kayboldu! Her yerde aranıyor
Türk profesör İngiltere'de kayboldu! Her yerde aranıyor

İngiltere’de kaybolan Türk profesörden acı haber! Cansız bedeni bulundu

Kanal kıyısında Ekren'in sırt çantası ve ıslak kıyafetleri bulunmuş, çantasından eşyalarının alınmadığı da görülmüştü.
Polis, Ekren'in bulunması için görgü tanıklarından yardım istemişti.