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Narin Güran olayında sıcak gelişme! Salim Güran'ın 45 adımı dava dosyasına girdi! Aile grubundaki kilit isim konuştu

Narin Güran cinayetinde tutuklu amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in ortadan kaybolduğu günkü internet hareketliliklerini ve adımsayar verilerini karşılaştırdığını belirtti. Akdağ, verileri paylaşarak müvekkilinin masum olduğunu savundu. Söz cep telefonu incelemesi ile ilgili hazırlanan tutanak da dava dosyasına girdi.Öte yandan Güran ailesinin WhatsApp grubunda yer alan önemli bir isim, aile arasındaki konuşmaların içeriğini paylaştı.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 12:13 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 12:29
Narin Güran olayında sıcak gelişme! Salim Güran’ın 45 adımı dava dosyasına girdi! Aile grubundaki kilit isim konuştu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta ortadan kaybolan ve 19 gün sonra köyün yakınındaki bir derede cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.Tüm Türkiye 8 yaşındaki kız çocuğu için adalet beklerken, katili arama çalışmaları ise hala devam ediyor.

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Salim Güran’ın 45 adımı dava dosyasına girdi! Aile grubundaki kilit isim konuştu

Aylardır gündemden düşmeyen cinayet davasında 12 kişi tutuklanırken, davanın 26 Aralık'ta gerçekleşecek 2. duruşmasına ise sayılı günler kaldı. Küçük kızın amcası ve tutuklu sanık Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'dan ise dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Salim Güran’ın 45 adımı dava dosyasına girdi! Aile grubundaki kilit isim konuştu

İNTERNET HAREKETLİLİĞİ KARŞILAŞTIRILDI
Akdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narin'in kaybolduğu gün Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın internet hareketliliğini karşılaştırdığını söyledi.

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Narin Güran olayında sıcak gelişme! Salim Güran’ın 45 adımı dava dosyasına girdi! Aile grubundaki kilit isim konuştu

"O DAKİKALARDA CİNAYET İŞLEMEKLE MEŞGULDÜ"
Akdağ, paylaşımında şu bilgileri verdi:
"Bugün bizim için mutlu bir gün. Artık Nevzat Bahtiyar'dan bir itiraf beklemiyoruz. Çünkü gerek kalmadı. Salim Güran tam kritik dakikalarda yani 15.10 ile 15.40 arasında yer yer yoğun bir şekilde internete giriyor, veri indiriyor. Aynı dakikalar arasında Nevzat Bahtiyar'ın internet hareketliliğinde neredeyse hiçbir şey yok. İnternete girmiyor. Neden mi çünkü eli dolu, çünkü cinayet işlemekle meşgul maalesef...

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Salim Güran’ın 45 adımı dava dosyasına girdi! Aile grubundaki kilit isim konuştu

DAVA DOSYASINA GİRDİ

Güran ailesinin avukatı Onur Akdağ'ın talebi sonrası tutuklu sanık amca Salim Güran'ın telefonu, adli emanetten alınarak tekrar incelemeye alındı. İncelemede, cinayet saati olan 15.00 ve 16.00 saatleri arasında telefonundaki adımsayar uygulamasının 45 adım kaydettiği belirlendi.

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Salim Güran’ın 45 adımı dava dosyasına girdi! Aile grubundaki kilit isim konuştu

Hazırlanan tutanak, dava dosyasına girdi. Tutanakta, sanıklar Enes Güran, Yüksel Güran ve Salim Güran'ın müdafileri Mustafa Demir, Yılmaz Demiroğlu ve Onur Akdağ'ın talepleri doğrultusunda emanetten alınan Salim Güran'ın cep telefonunun incelendiği belirtildi.

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Salim Güran’ın 45 adımı dava dosyasına girdi! Aile grubundaki kilit isim konuştu

Sanık müdafileri ve heyetin huzurunda cep telefonun açıldığı belirtilerek, "Uygulamalar listesinden 'Uygulamalar' isimli uygulamaya girildiğinde adımlar isimli bölüm olduğu uygulamanın ayrıntılar bölümüne tıklandığında verilerin geldiği görüldü.

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Salim Güran’ın 45 adımı dava dosyasına girdi! Aile grubundaki kilit isim konuştu

Tarihler kısmında 21 Ağustos 2024 tarihi ayarlandığında toplam 11526 adım, 2 saat 21 dakika süre, 6 kilometre mesafe 461 kalori kaydının olduğu, adımlara ilişkin ayrıntılı inceleme yapıldığında, 12.00-13 arası 450 adım, 13.00-14.00 arası 533 adım, 14.00-15.00 arası 266 adım, 15.00-16.00 arası 45 adım, 16.00-17.00 arası 949 adım, 17.00-18.00 arası 804 adım, 18.00-19.00 arası 430 adım, 19.00-20.00 arası 2310 adım, 20.00-21.00 arası 1049 adım, 21.00-22.00 arası 1702 adım, 22.00-23.00 arası 883 adım, 23.00-24.00 arası 523 adım atıldığına ilişkin kaydın bulunduğu görülmüş, inceleme sonrası uygulama ve telefon kapatılarak iş bu tutanak tutulmuştur." denildi.

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Salim Güran’ın 45 adımı dava dosyasına girdi! Aile grubundaki kilit isim konuştu

ZAMAN ÇİZELGESİ İNCELENSİN TALEBİ

Akdağ, Salim'in baz raporunda iddia edilen hareketlerinin olup olmadığı, Nevzat'ın tepeye çıkmadığı ve Salim ile Nevzat'ın tam da cinayet saatinde bir kesişmesinin olup olmadığının tespit amacı ile iki ismin Google Haritalar'ın Zaman Çizelgesi'nin de incelenmesini de talep etti.

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Salim Güran’ın 45 adımı dava dosyasına girdi! Aile grubundaki kilit isim konuştu

GRUPTAKİ AKRABA KONUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Salim Güran'ın Narin'in kaybolmasının ardından bir WhatsApp grubu kurduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu bu grupta; Enes Güran'ın köyde arama çalışmalarını yürüten askerlerin hangi yöne gidecekleri ve evlerde arama yapabileceklerine dair "Bunu okuyun, acil okuyun" diye uyarılarda bulunduğu da belirlenmişti. Gruptaki akrabalardan Salim Güran'ın halasının oğlu Günay Mehmetoğlu isimli kişinin Enes'in yazdığı mesajın altına "Evlerin hepsi aranacak. Silahlarınız varsa kadınlar üstlerine alsınlar. Silahlarınızı güvenceye alın" dediği kayıt altına alınmıştı. Olayda ismi geçen Mehmetoğlu, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Salim Güran’ın 45 adımı dava dosyasına girdi! Aile grubundaki kilit isim konuştu

Mehmetoğlu, "Ben Diyarbakır merkezde yaşıyorum. Olayı öğrenince köye gittim. Köye gittiğimde aramalar yaptık. Aile grubuna saat 9-10 gibi Narin'in kaybolduğu yazıldı. Grup sonradan kuruldu. Önceden grubumuz yoktu. Diyarbakır'da sıcaklık 50 dereceyi buldu. Köy, oldukça taşlıktı. Bölgede vahşi tilkiler vardı. Grup o amaçla kuruldu" dedi.

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Salim Güran’ın 45 adımı dava dosyasına girdi! Aile grubundaki kilit isim konuştu

NEDEN GRUBA SİLAHLARLA İLGİLİ MESAJ ATTI?

Mehmetoğlu, " Silahlarınız varsa kadınlar üstlerine alsınlar. Silahlarınızı güvenceye alın" sözlerine "Av tüfeklerimiz vardı.O silahları ruhsatlarını kadınların yanına bırakın jandarma görsün dedim ben. Mesajlar, kardeşim Esat'ın telefonunda bulunuyor. Ekipler, aramadaydı.Farklı bir silah yoktu." şeklinde açıklama getirdi. Arama çalışmalarındaki izlenimlerini de aktaran Mehmetoğlu:

Arama çalışmalarında Enes'i gördüm. Hastanede Narin'in bulunduğu haberinin gelmesinin ardından Enes, acıdan dolayı yüzünü yumrukladı. Enes'in kendisini dövdüğünü jandarma ve AFAD personeli gördü. Mısırlar benim boyumu aşıyordu. Benim boyum 1.80. Ben mısırlara sopayla vuruyordum ve öyle ilerliyordum. Ama çocuklar deneyimsizdi. Kendilerini atıyorlardı. Nevzat'ı ilk gün okulun orada gördüm. Milletin içindeydi. Nevzat'ı daha önceden de tanıyordum. Nevzat'ın şüpheli davranışları vardı. Gece jandarma köpekleri getirdi. Köpekler, ilk olarak Nevzat'ın evinin altındaki samanlıkta yoğunlaştı. Salim de bizimle beraber arıyordu. Herkes Salim'e soru soruyordu.

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Salim Güran’ın 45 adımı dava dosyasına girdi! Aile grubundaki kilit isim konuştu

Nevzat'ın intikam motivasyonu ile cinayeti işlediğini düşündüğünü söyleyen Mehmetoğlu, "Köydeki kişiler Salim'e daha önce sen neden Nevzat'ı yanında dolaştırıyorsun? yakışmıyor şeklinde tepki gösteriyordu. Nevzat, kendi kızını hastanelik etti. Dünürüne saldırdı, boğmaya çalıştı. Nevzat'ın eşi şiddete uğruyordu." dedi. Mehmetoğlu, Narin'in kaybolmasının 3. gününde Nevzat'ın arabasını yıkadığını da ifade ederek "Zemin ıslaktı. Beni görünce heyecan yaptı. Araba istop etti. Arkadaki araca çarptı. Araba alım satım olayından sonra Salim, Nevzat'ı sosyal hayatında dışlamıştı. Ben Narin'in kaybolmasının 10. gününde tekrar Nevzat ile karşılaştım. Tipi bozuktu. Saçı sakalı birbirine karışmıştı. " dedi.

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Salim Güran’ın 45 adımı dava dosyasına girdi! Aile grubundaki kilit isim konuştu

Davada, daraltılmış baz raporunun hangi teknik ve veriler ile ilgili yapıldığına dair istenen ek bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda, çalışmalar yapılırken yaklaşık 2 metre ve 1 dakika bazlar arası geçişten ve hareketlilikten kaynaklı yanılma olabileceği hususu vurgulanarak, en az 20 farklı bazdan sinyal alındığı belirtildi. Raporda, Salim Güran'ın hareketlerine de yer verildi.

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Salim Güran’ın 45 adımı dava dosyasına girdi! Aile grubundaki kilit isim konuştu

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"-Salim Güran'ın olay günü saat 15.20 sıralarında Arif Güran'ın ikametine geldiği ve bazının Diyarbakır Sur Abdaldede Gazi Caddesi 168 A Sur/Diyarbakır olduğu,

- Saat 15.22 sıralarında ahır kısmına geçtiği ve bazının Diyarbakır Sur Dicle olduğu,

- Saat 15.22 ile 15.26 arasında evin içerisinde olduğu ve bazının Diyarbakır Bağlar Yeniköy Bediüzzaman Caddesi Bağlar Diyarbakır olduğu,

- Saat 15.36 sıralarında Arif Güran'ın ikametine girdiği ve bazlarının Diyarbakır Bağlar Yeniköy Bediüzzaman Caddesi Bağlar Diyarbakır ile Diyarbakır Sur Abdaldede Gazi Caddesi 168 A Sur Diyarbakır olduğu,

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Salim Güran’ın 45 adımı dava dosyasına girdi! Aile grubundaki kilit isim konuştu

- Saat 15.52 sıralarında Mehmet Selim Atasoy ile görüştüğünde Arif Güran'ın ikametinde olduğu ve bazının Diyarbakır Sur Abdaldede Gazi Caddesi 168 A Sur Diyarbakır olduğu,

- Saat 16.08 sıralarında Arif Güran'ın ikametinin arka tarafında bulunduğu ve bazının Diyarbakır Sur Dicle, Sur Diyarbakır olduğu,

-Saat 16.35 sıralarında Uzunbahçe tarafından bulunan mısır tarlasında olduğu ve bazının Diyarbakır Bağlar Buçuktepe Uzunbahçe, Bağlar Diyarbakır olduğu,