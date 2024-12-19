Mehmetoğlu, "Ben Diyarbakır merkezde yaşıyorum. Olayı öğrenince köye gittim. Köye gittiğimde aramalar yaptık. Aile grubuna saat 9-10 gibi Narin'in kaybolduğu yazıldı. Grup sonradan kuruldu. Önceden grubumuz yoktu. Diyarbakır'da sıcaklık 50 dereceyi buldu. Köy, oldukça taşlıktı. Bölgede vahşi tilkiler vardı. Grup o amaçla kuruldu" dedi.

NEDEN GRUBA SİLAHLARLA İLGİLİ MESAJ ATTI? Mehmetoğlu, " Silahlarınız varsa kadınlar üstlerine alsınlar. Silahlarınızı güvenceye alın" sözlerine "Av tüfeklerimiz vardı.O silahları ruhsatlarını kadınların yanına bırakın jandarma görsün dedim ben. Mesajlar, kardeşim Esat'ın telefonunda bulunuyor. Ekipler, aramadaydı.Farklı bir silah yoktu." şeklinde açıklama getirdi. Arama çalışmalarındaki izlenimlerini de aktaran Mehmetoğlu: Arama çalışmalarında Enes'i gördüm. Hastanede Narin'in bulunduğu haberinin gelmesinin ardından Enes, acıdan dolayı yüzünü yumrukladı. Enes'in kendisini dövdüğünü jandarma ve AFAD personeli gördü. Mısırlar benim boyumu aşıyordu. Benim boyum 1.80. Ben mısırlara sopayla vuruyordum ve öyle ilerliyordum. Ama çocuklar deneyimsizdi. Kendilerini atıyorlardı. Nevzat'ı ilk gün okulun orada gördüm. Milletin içindeydi. Nevzat'ı daha önceden de tanıyordum. Nevzat'ın şüpheli davranışları vardı. Gece jandarma köpekleri getirdi. Köpekler, ilk olarak Nevzat'ın evinin altındaki samanlıkta yoğunlaştı. Salim de bizimle beraber arıyordu. Herkes Salim'e soru soruyordu.

Nevzat'ın intikam motivasyonu ile cinayeti işlediğini düşündüğünü söyleyen Mehmetoğlu, "Köydeki kişiler Salim'e daha önce sen neden Nevzat'ı yanında dolaştırıyorsun? yakışmıyor şeklinde tepki gösteriyordu. Nevzat, kendi kızını hastanelik etti. Dünürüne saldırdı, boğmaya çalıştı. Nevzat'ın eşi şiddete uğruyordu." dedi. Mehmetoğlu, Narin'in kaybolmasının 3. gününde Nevzat'ın arabasını yıkadığını da ifade ederek "Zemin ıslaktı. Beni görünce heyecan yaptı. Araba istop etti. Arkadaki araca çarptı. Araba alım satım olayından sonra Salim, Nevzat'ı sosyal hayatında dışlamıştı. Ben Narin'in kaybolmasının 10. gününde tekrar Nevzat ile karşılaştım. Tipi bozuktu. Saçı sakalı birbirine karışmıştı. " dedi.

Davada, daraltılmış baz raporunun hangi teknik ve veriler ile ilgili yapıldığına dair istenen ek bilirkişi raporu da dosyaya girdi. Raporda, çalışmalar yapılırken yaklaşık 2 metre ve 1 dakika bazlar arası geçişten ve hareketlilikten kaynaklı yanılma olabileceği hususu vurgulanarak, en az 20 farklı bazdan sinyal alındığı belirtildi. Raporda, Salim Güran'ın hareketlerine de yer verildi.