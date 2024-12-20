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Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul'a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Hafta sonu Marmara ve Ege'de yağış beklendiği bildirildi. İstanbul'da sıcaklıkların 5 derece birden düşeceğini ve gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağı uyarısı yapıldı. İşte hava durumu raporu...

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 16:40 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 16:44
Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu Ege ve Marmara'da yağış beklendiğini açıkladı. İstanbul için özel uyarı geldi.

Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

O BÖLGELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ile Bursa, Hakkari, Şırnak çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere gece saatlerinden sonra Çanakkale, İzmir ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

İSTANBUL'A ÖZEL UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara'yı uyarmasının ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, kent genelinde yarın sabah sıcaklıkların 5 derece birden düşeceği ifade edildi.

Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

Açıklamada İstanbul'da pazar gününe kadar aralıklarla gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiği kaydedildi.

Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

METEOROLOJİNİN UYARISI VE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bursa ve İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir ve Aydın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 10°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 7°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı bulutlu

Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

DOĞU ANADOLU

Kuzeyi ile zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU
Uyarı ��stüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

21 Aralık Cumartesi hava durumu

Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

22 Aralık Pazar hava durumu

Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

23 Aralık Pazartesi hava durumu

Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

24 Aralık Salı hava durumu

Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

25 Aralık Çarşamba hava durumu