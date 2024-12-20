Uyarı üstüne uyarı! Hafta sonu plan yapanlar dikkat! İstanbul’a yağmur geliyor | HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu Ege ve Marmara'da yağış beklendiğini açıkladı. İstanbul için özel uyarı geldi.
O BÖLGELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ile Bursa, Hakkari, Şırnak çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere gece saatlerinden sonra Çanakkale, İzmir ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL'A ÖZEL UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara'yı uyarmasının ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, kent genelinde yarın sabah sıcaklıkların 5 derece birden düşeceği ifade edildi.
Açıklamada İstanbul'da pazar gününe kadar aralıklarla gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiği kaydedildi.
METEOROLOJİNİN UYARISI VE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bursa ve İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir ve Aydın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
DENİZLİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
MERSİN °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 7°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 10°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN °C, 7°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 10°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Kuzeyi ile zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 5°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 5°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT °C, 6°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
21 Aralık Cumartesi hava durumu
22 Aralık Pazar hava durumu