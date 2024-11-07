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SON DAKİKA I HSK'nın atama kararları Resmi Gazete'de!

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, Cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi :07 Kasım 2024 , 00:16 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 00:16
SON DAKİKA I HSK’nın atama kararları Resmi Gazete’de!

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, Cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

SON DAKİKA I HSK’nın atama kararları Resmi Gazete’de!

İşte isim isim tam liste...

SON DAKİKA I HSK’nın atama kararları Resmi Gazete’de!
SON DAKİKA