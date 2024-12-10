Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında, Cumhuriyet savcısı mütalaasında, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
Mütalaada sanıklar, Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ile ilgili 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
26 Aralık'ta görülecek duruşmaya günler kala yeni gelişmeler de yaşandı. Sanık avukatları sosyal medya üzerinden yeni iddialar gündeme getirerek tartışmaya başladı.
YASAK AŞK İDDİASI
Cinayetin baş şüphelisi, tutuklu sanık Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, X hesabından Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Mehmet Bahtiyar'ın eşi Ayşe Bahtiyar ile aralarındaki telefon trafiğini paylaşarak, "yasak aşk" iddiasında bulundu.
177 ARAMA KAYDI VAR
Akdağ, paylaşımında; ikili arasında Narin olayından önceki 4 aylık süreçte toplam 177 kez arama ve cevapsız arama kaydı bulunduğunu iddia etti. Akdağ, " Nevzat'ın gerçekte kendi yaşamış oldukları, zihin dünyasında Salim ile Yüksel'e attığı bir iftira olarak yansımış gibi görünüyor..." dedi.
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Adnan Ateş ise, Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'a, "Müvekkil Nevzat Bahtiyarın, kardeşi Mehmet Bahtiyar'ın eşi ile görüştüğü iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Ayşe Bahtiyar adına kayıtlı Gsm hattı kocası Mehmet Bahtiyar tarafından kullanılmakta olup iddia edilen görüşmeler Nevzat ile kardeşi Mehmet arasında yapılan görüşmelerdir. Dolayısıyla müvekkil Nevzat Bahtiyar'ın kendisinin yaşadığı ve karşı tarafa yansıttığı bir eylemi bulunmamaktadır" diyerek karşılık verdi.
YENİ SORU İLE KARŞILIK VERDİ
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Adnan Ateş'e Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'a yeni soruyla karşılık verdi.
Akdağ, "Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Mehmet Bahtiyar ile de aynı zaman aralağında 158 görüşmesi var. Şimdi Mehmet Bahtiyar'ın iki hat kullandığını mı iddia ediyorsunuz? Hem karısına ait hattı hem de kendisine ait hattı ayrı ayrı kullandığını mı iddia ediyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
Akdağ, daha sonra yaptığı paylaşımda mahkeme heyetinden bazı hususların araştırılmasına yönelik talepleri olduğunu dile getirdi. Akdağ'ın taleplerine yer verdiği paylaşımı şu şekildeydi:
1- Salim GÜRAN'ın kullanmış olduğu el konulan telefonundan adımsayar uygulamasındaki 21 Ağustos saat 15 ile 16 arasındaki verilerin celbini talep ettik. Bakalım o çok itibar edilen baz raporundaki müvekkilin hareketi adımsayardaki verilerle ne kadar uyumlu.
2- Yine Nevzat BAHTİYAR'ın el konulan telefonundaki, mevcut ise adımsayar uygulamasından 21 Ağustos tarihi saat 15 ile 16 arasındaki verilerin celbini talep ettik. Söz konusu veriyi isteme sebebimiz birçok adımsayar uygulamasında yürüme aktivitesi esmadinda konum yardımıyla haritalandırma da yapılıyor olmasıdır. Belki Nevzat'ın patikaya çıkıp çıkmadığı bu sayede anlaşılabilir.
3-Son olarak #Narin kızımızın üzerinde bulunan PSA sıvısı ile ilgili karanlık noktaların aydınlatılabileceğini umut ederek olay öncesine ait Nevzat'ın Google ve varsa Yandex arama geçmişinin celbini talep ettik.
"KENDİNİZİ REZİL ETMEYİN"
Bu paylaşıma yanıt veren Av. Ali Eryılmaz "Harbi bunlar akıl tutulması yaşıyor. Sanırsın ki dava dosyasından hiç haberleri yok! Dava bitti, bitti ! Mahkeme senden delil, melil istemiyor artık! Son savunmanı yapacaksın diyor! Karar verecem diyor! Beyfendiler mahkemeden yeni talepte bulunmuşlar. Adım saydıracaklarmış cep telefonundan .. Zaten çok komik durumlara düştünüz bari kendinizi rezil etmeyin artık!" dedi.
"BİZDE GERİ VİTES YOK"
Bu paylaşıma karşılık veren Akdağ, "Avukat bey kendi attığı tweetlerin arkasında durmayıp en ufak baskıya dayanamayarak sildiğini diğerlerini de kısıtlama getirdiğini unutmuş, profesyonelliği de elden bırakarak yapmış olduğumuz centilmenlik anlaşmasını da göz ardı ederek 3. kez bize sataşıyor. Bizde sizin gibi geri vites yok. Hodrimeydan!" ifadelerini kullandı.
BARAN GÜRAN'DAN PEŞ PEŞE ÜÇ PAYLAŞIM
Öte yandan ağabey Baran Güran'ın paylaşımları ise dikkat çekti. Narin'in tutuksuz olan ağabeyi Baran Güran tutuklu bulunan annesi Yüksel Güran ve kardeşi Enes Güran'a sahip çıkmaya devam etti. Baran Güran peş peşe 3 paylaşım yaptı.
Baran'ın paylaşımlarında yine amca Salim Güran yer almadı. Baran, annesi Yüksel için, "Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. İyi ki varsın annem" paylaşımını yaptı.
Baran, annesi Yüksel ile Narin'in fotoğrafını paylaşarak, "Narinimm" diye yazdı ve Enes'in fotoğrafında kullandığı emojinin aynısını ekledi.
Ayrıca Navzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz bir televizyon kanalında yeni açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, "Savcılık makamı mütalaasını verdikten sonra, taraflar için hangi cezaları istedikleri ortaya çıktıktan sonra bunu öğrenen sanıkların karşı bir tepki olarak itirafta bulunma ihtimalini ben her zaman göz önüne alıyorum." dedi.
Eryılmaz, tutuklu ağabey Enes Güran'ın konuşmaya her an hazır olduğunu sezinlediğini belirterek, "Avukat arkadaşlar müvekkillerini ziyarete gittiklerinde dava hakkında bilgi vermek, davanın aşamalarını anlatmak gibi görevlerden ziyade teselli etmek, 'çıkaracağız seni biraz daha sabret' gibi sözlerle teselli ediyorlar diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.