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Buzlanma, sis, don! Kar İstanbul'un dibine kadar geldi! 12 Aralık hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Kocaeli, Bolu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde etkili olacak hava koşullarına dair yeni bir uyarı yayınladı. Yapılan açıklamaya göre bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar etkisini gösterecek ve sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Ayrıca yağışların neden olabileceği ani sel ve su baskınlarına karşı da uyarılar yapıldı. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu? İşte MGM'den il il hava durumu raporu!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 06:39 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 06:39
Buzlanma, sis, don! Kar İstanbul’un dibine kadar geldi! 12 Aralık hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Kocaeli, Bolu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak hava koşullarına ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre birçok bölgede yağışlar etkisini gösterecek. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış ve çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Buzlanma, sis, don! Kar İstanbul’un dibine kadar geldi! 12 Aralık hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Kocaeli, Bolu...

Yağışlar Yurdun Büyük Bölümünü Etkisi Altına Alacak

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar, kıyılarda yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Buzlanma, sis, don! Kar İstanbul’un dibine kadar geldi! 12 Aralık hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Kocaeli, Bolu...

Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz, Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bu bölgelerde vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Buzlanma, sis, don! Kar İstanbul’un dibine kadar geldi! 12 Aralık hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Kocaeli, Bolu...

Çığ Tehlikesi Devam Ediyor

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğu bildirildi. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmasını önerdi.

Buzlanma, sis, don! Kar İstanbul’un dibine kadar geldi! 12 Aralık hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Kocaeli, Bolu...

Sıcaklıklar Düşüyor

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi. İç ve doğu bölgelerde gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülebilir.

Buzlanma, sis, don! Kar İstanbul’un dibine kadar geldi! 12 Aralık hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Kocaeli, Bolu...

Rüzgar ve Denizlerde Durum

Rüzgarın kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Karadeniz'de fırtına uyarısı yapıldı. Akdeniz, Güney Ege ve Van Gölü çevresinde ise fırtınamsı rüzgar etkili olacak.

Buzlanma, sis, don! Kar İstanbul’un dibine kadar geldi! 12 Aralık hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Kocaeli, Bolu...

Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

İstanbul: 11°C, sabah saatlerinde yağmur
Kocaeli: 11°C, aralıklı sağanak

Buzlanma, sis, don! Kar İstanbul’un dibine kadar geldi! 12 Aralık hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Kocaeli, Bolu...

Ege

Kütahya çevrelerinde yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.

İzmir: 17°C, parçalı ve çok bulutlu
Muğla: 15°C, parçalı ve çok bulutlu

Buzlanma, sis, don! Kar İstanbul’un dibine kadar geldi! 12 Aralık hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Kocaeli, Bolu...

Akdeniz

Hatay çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Antalya: 19°C, parçalı ve çok bulutlu
Adana: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

Buzlanma, sis, don! Kar İstanbul’un dibine kadar geldi! 12 Aralık hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Kocaeli, Bolu...

İç Anadolu

Bölgenin genelinde yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Ankara: 7°C, öğle saatlerinde yağmur
Sivas: 5°C, karla karışık yağmur ve kar

Buzlanma, sis, don! Kar İstanbul’un dibine kadar geldi! 12 Aralık hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Kocaeli, Bolu...

Karadeniz

Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Trabzon: 12°C, kuvvetli sağanak ve yükseklerde kar
Zonguldak: 10°C, kuvvetli sağanak

Buzlanma, sis, don! Kar İstanbul’un dibine kadar geldi! 12 Aralık hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Kocaeli, Bolu...

Doğu Anadolu

Kuzey ve doğusunda kar, güney kesimlerinde yağmur etkili olacak. Çığ tehlikesine dikkat!

Erzurum: -2°C, kar yağışlı
Van: 6°C, kuvvetli yağmur ve yükseklerde kar

Buzlanma, sis, don! Kar İstanbul’un dibine kadar geldi! 12 Aralık hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Kocaeli, Bolu...

Güneydoğu Anadolu
Doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde sis etkili olabilir.

Gaziantep: 15°C, sağanak yağışlı
Diyarbakır: 10°C, öğle saatlerinde yağmur

Buzlanma, sis, don! Kar İstanbul’un dibine kadar geldi! 12 Aralık hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Kocaeli, Bolu...

Vatandaşların meteoroloji raporlarını yakından takip etmeleri ve olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları önemle vurgulanıyor.

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