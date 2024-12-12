Buzlanma, sis, don! Kar İstanbul’un dibine kadar geldi! 12 Aralık hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Kocaeli, Bolu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak hava koşullarına ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre birçok bölgede yağışlar etkisini gösterecek. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış ve çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Yağışlar Yurdun Büyük Bölümünü Etkisi Altına Alacak Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar, kıyılarda yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz, Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bu bölgelerde vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Çığ Tehlikesi Devam Ediyor Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğu bildirildi. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmasını önerdi.