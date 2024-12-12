Buzlanma, sis, don! Kar İstanbul’un dibine kadar geldi! 12 Aralık hava durumu: Meteoroloji o illeri uyardı! Kocaeli, Bolu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak hava koşullarına ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre birçok bölgede yağışlar etkisini gösterecek. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış ve çığ tehlikesine dikkat çekildi.
Yağışlar Yurdun Büyük Bölümünü Etkisi Altına Alacak
Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar, kıyılarda yağmur ve sağanak şeklinde görülürken, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
Özellikle Batı ve Doğu Karadeniz, Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bu bölgelerde vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.
Çığ Tehlikesi Devam Ediyor
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğu bildirildi. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmasını önerdi.
Rüzgar ve Denizlerde Durum
Rüzgarın kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Karadeniz'de fırtına uyarısı yapıldı. Akdeniz, Güney Ege ve Van Gölü çevresinde ise fırtınamsı rüzgar etkili olacak.
Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
İstanbul: 11°C, sabah saatlerinde yağmur
Kocaeli: 11°C, aralıklı sağanak
Ege
Kütahya çevrelerinde yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.
İzmir: 17°C, parçalı ve çok bulutlu
Muğla: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
Akdeniz
Hatay çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Antalya: 19°C, parçalı ve çok bulutlu
Adana: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
Karadeniz
Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.
Trabzon: 12°C, kuvvetli sağanak ve yükseklerde kar
Zonguldak: 10°C, kuvvetli sağanak
Doğu Anadolu
Kuzey ve doğusunda kar, güney kesimlerinde yağmur etkili olacak. Çığ tehlikesine dikkat!
Erzurum: -2°C, kar yağışlı
Van: 6°C, kuvvetli yağmur ve yükseklerde kar
Güneydoğu Anadolu
Doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde sis etkili olabilir.
Gaziantep: 15°C, sağanak yağışlı
Diyarbakır: 10°C, öğle saatlerinde yağmur