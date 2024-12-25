Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde gözler 26 Aralık'a çevrildi. Davanın 2. Duruşmasında yargılanan tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar tekrar hâkim karşısına çıkacak.
"KORUNAN BİRİSİ VAR"
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz geçtiğimiz günlerde çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Eryılmaz "Bu davada dört sanık var, onların dışındaki bir sanık korunuyor. O korunan kişi bu davanın içerisinde değil" ifadelerini kullanmıştı.
"KORUNAN KİŞİ ERKEK DEĞİL"
'Bu davaya başladığından beri hepimiz yanlış bakıyoruz' diyen Eryılmaz "Savcılık ifadelerine bakıyorum. Enes Güran, Muhammed Güran ve annesi... Dördü beraber evdeler. Hediye gelince ben çıktım gittim diyor Enes Güran. Muhammed ne diyor? Uyandım baktım, ağabeyim gitmiş. Ben ağabeyimin arkasından gittim. Hediye ve Güran evde. Salim evin arkasında geziyor. Aynı dakikalarda... Baz kayıtlarına göre... Siz buradan istediğiniz gibi bir hikâye çıkarabilirsiniz. Olayı çözmeye bu noktadan yaklaşırsak, cinayetin neden işlendiği ortaya çıkıyor. Bütün yalan ifadeler içerisinde bir ya da iki tane doğru var. Onları çıkarıp cımbızlamak gerekiyor. Bu korunan kişi de erkek değil" şeklinde konuştu.
Eryılmaz, olayın namus meselesi olduğunu iddia etti. Bu ifadelere Enes ve Yüksel Güran'ın avukatı Mustafa Demir, Esra Ezmeci'nin programında yanıt verdi.
"SALİM İLE HEDİYE'NİN İLİŞKİSİ Mİ VAR?"
Ezmeci, Demir'e "Narin'in amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın Salim Güran ile mi ilişkisi var? Nevzat Bahtiyar'ın avukatı bunu mu ifade ediyor?" şeklinde bir soru yöneltti. Demir, "Amaç davayı çözmek değil. Karşı tarafın avukatı akıl tutulması yaşıyor. Ben A'dan Z'ye her şeyi biliyorum dosyada. Yüksel Güran daha önce engelli çocuğuna baktı. Engelli bir çocuğa bakmanın ne kadar zor olduğu bilinir. Engelli bir çocuğa bakan bir kadın diğer çocuğuna kıyabilir mi?" dedi.
"DELİLLER ÇELİŞİYOR"
Nevzat Bahtiyar'ın kasten öldürme suçundan ceza almamak için suç delilerini karatmaya çalıştığına dikkat çeken Avukat Demir, "Beyanlarını doğrulayan maddi deliller çelişiyor. İlk gün arabadan aldım dedi. Arabanın camının bozuk olduğu ortaya çıktı." şeklinde konuştu.
"İFADE DEĞİŞTİREBİLİR"
Demir, Nevzat'ın yarın tekrar ifade değiştirebileceğini düşündüğünü de açıkladı. Aile meclisinin konuşmasına ilişkin de konuşan Demir, "Bu aile toplantısı gizlenen bir olay değildi." dedi.
ENES'İN SES KAYDINA İLİŞKİN KONUŞTU
Enes Güran'ın ruh sağlığının yerinde olmadığını söyleyen Demir, Enes'in çıkan ses kaydına ilişkin ise şunları söyledi:
Enes, lise mezunu kendisini ifade eden bir çocuk ama orada ruh sağlığı yerinde olmadığından öyle konuşmuş. Konuşmanın tamamı yayınlanmamış zaten. Algı için bu ses kayıtları yayınlanmış durumda.