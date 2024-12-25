Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetinde gözler 26 Aralık'a çevrildi. Davanın 2. Duruşmasında yargılanan tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar tekrar hâkim karşısına çıkacak.

"KORUNAN BİRİSİ VAR"

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz geçtiğimiz günlerde çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Eryılmaz "Bu davada dört sanık var, onların dışındaki bir sanık korunuyor. O korunan kişi bu davanın içerisinde değil" ifadelerini kullanmıştı.

"KORUNAN KİŞİ ERKEK DEĞİL" 'Bu davaya başladığından beri hepimiz yanlış bakıyoruz' diyen Eryılmaz "Savcılık ifadelerine bakıyorum. Enes Güran, Muhammed Güran ve annesi... Dördü beraber evdeler. Hediye gelince ben çıktım gittim diyor Enes Güran. Muhammed ne diyor? Uyandım baktım, ağabeyim gitmiş. Ben ağabeyimin arkasından gittim. Hediye ve Güran evde. Salim evin arkasında geziyor. Aynı dakikalarda... Baz kayıtlarına göre... Siz buradan istediğiniz gibi bir hikâye çıkarabilirsiniz. Olayı çözmeye bu noktadan yaklaşırsak, cinayetin neden işlendiği ortaya çıkıyor. Bütün yalan ifadeler içerisinde bir ya da iki tane doğru var. Onları çıkarıp cımbızlamak gerekiyor. Bu korunan kişi de erkek değil" şeklinde konuştu.