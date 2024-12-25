Narin Güran davasında ikinci duruşma! Kilidi çözecek görüntüler mahkemeye sunuldu... Kimler dinlenecek?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın, kaybolduktan 19 gün sonra çuval içinde dere yatağında cansız bulunmasına ilişkin açılan davada, amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar ikinci kez hakim karşısına çıkacak. "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanıklarla ilgili karar çıkması bekleniyor. Duruşmada 1'i tutuklu olmak üzere 3 tanık dinlenecek... Mahkemeye sunulan "aile toplantısı" görüntülerine ilişkin kriminal raporlar da değerlendirilecek. İşte Narin Güran davasını çözecek detaylar...