Kadraj Galeri Kadraj İkon Narin Güran davasında ikinci duruşma! Kilidi çözecek görüntüler mahkemeye sunuldu... Kimler dinlenecek?

Narin Güran davasında ikinci duruşma! Kilidi çözecek görüntüler mahkemeye sunuldu... Kimler dinlenecek?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın, kaybolduktan 19 gün sonra çuval içinde dere yatağında cansız bulunmasına ilişkin açılan davada, amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar ikinci kez hakim karşısına çıkacak. "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanıklarla ilgili karar çıkması bekleniyor. Duruşmada 1'i tutuklu olmak üzere 3 tanık dinlenecek... Mahkemeye sunulan "aile toplantısı" görüntülerine ilişkin kriminal raporlar da değerlendirilecek. İşte Narin Güran davasını çözecek detaylar...

Giriş Tarihi: 25.12.2024 12:35 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 12:41
Narin Güran davasında ikinci duruşma! Kilidi çözecek görüntüler mahkemeye sunuldu... Kimler dinlenecek?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra çuval içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın davasında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar yarın (26 Aralık) ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Narin Güran davasında ikinci duruşma! Kilidi çözecek görüntüler mahkemeye sunuldu... Kimler dinlenecek?

Diyarbakır Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Narin Güran davasında ikinci duruşma! Kilidi çözecek görüntüler mahkemeye sunuldu... Kimler dinlenecek?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Narin Güran davasında ikinci duruşma! Kilidi çözecek görüntüler mahkemeye sunuldu... Kimler dinlenecek?

İLK DURUŞMADA KİM KİMİ SUÇLADI

Davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da görüldü. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

Narin Güran davasında ikinci duruşma! Kilidi çözecek görüntüler mahkemeye sunuldu... Kimler dinlenecek?

İlk duruşmada aile üyeleri Narin Güran'ın cansız bedeni amca Salim Güran'dan teslim alarak gömdüğünü savunan Nevzat Bahtiyar'ın cinayeti işlemiş olabileceğini öne sürdü.

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