Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklandı.
Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile küçük kızın cesedini dereye götürdüğünü itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmekle" suçlanan 4 sanık 7 Kasımda ilk kez hakim karşısına çıktı. Cinayete ilişkin ilk itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar, Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü ileri sürdü. Diğer sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.