Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile küçük kızın cesedini dereye götürdüğünü itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmekle" suçlanan 4 sanık 7 Kasımda ilk kez hakim karşısına çıktı. Cinayete ilişkin ilk itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar, Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü ileri sürdü. Diğer sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.