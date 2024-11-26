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Narin Güran cinayetinde son gelişme | Baba Arif Güran ısrar etmişti! Jandarma'dan yanıt geldi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın katilinin kim olduğu sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Küçük kızın babası Arif Güran ve avukatların ısrarla üzerinde durduğu ve soruşturmasındaki gizemi çözebileceği düşünülün askeri üsse ait kamera kayıtları ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Öte yandan emekli cinayet dedektifi Enes'in gözünün altındaki yara izinin, ısırık izi olduğu iddiasında bulundu.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 15:05 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 15:12
Narin Güran cinayetinde son gelişme | Baba Arif Güran ısrar etmişti! Jandarma’dan yanıt geldi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklandı.

Narin Güran cinayetinde son gelişme | Baba Arif Güran ısrar etmişti! Jandarma’dan yanıt geldi

Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile küçük kızın cesedini dereye götürdüğünü itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmekle" suçlanan 4 sanık 7 Kasımda ilk kez hakim karşısına çıktı. Cinayete ilişkin ilk itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar, Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü ileri sürdü. Diğer sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.

Narin Güran cinayetinde son gelişme | Baba Arif Güran ısrar etmişti! Jandarma’dan yanıt geldi

Duruşmada aile Dara-2 Askeri Üs Bölgesi'ne ait olan ve Şahingöz olarak adlandırılan kameranın kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Narin Güran davasında Dara bölgesi görüntüleri incelenecek | Salim Güranın yeni kayıtları ortaya çıktı
Narin Güran davasında Dara bölgesi görüntüleri incelenecek | Salim Güran'ın yeni kayıtları ortaya çıktı

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